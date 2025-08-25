Khoảnh khắc hội ngộ xúc động giữa chiến sĩ và mẹ trong buổi tổng hợp luyện 25/08/2025 13:30

(PLO)- Nhiều gia đình chờ hàng giờ để gặp người thân là chiến sĩ tham gia A80 sau nhiều tháng xa cách, tạo nên những khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động.

Có mặt tại ngã tư đường Thanh Niên (Hà Nội) từ 14 giờ ngày 24-8 để chờ xem buổi tổng hợp luyện thứ 2 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, cô Trương Thị Báu (Ninh Bình) hồi hộp chờ từng đoàn quân đi qua với hy vọng được gặp con trai dù chỉ trong thời gian ngắn, sau nhiều tháng xa cách.

Chia sẻ với PLO, cô Báu cho biết vì ở cách Hà Nội hơn 90km, lại lo lắng bị cấm đường nên từ 4 giờ sáng cô đã lên xe khách di chuyển đến Hà Nội. Không biết đường ở Thủ đô nên cô phải hỏi han người dân xung quanh và đón xe ôm đến ngã tư Thanh Niên.

Người dân trên ngã tư Thanh Niên - Quán Thánh hò reo, hát vang và ghi lại khoảnh khắc khi đoàn Tăng - Thiết giáp đi qua. Ảnh: HẢI ANH

Cô Báu cho biết con trai cô là Đại úy Trương Trung Kiên thuộc Đại đội 13, Lữ đoàn 202, Binh chủng Tăng - Thiết giáp. Để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh 2-9, Đại úy Kiên đã ra Hà Nội tập luyện.

Vì thế từ tháng 5 đến nay, cô Báu và con trai chưa gặp nhau lần nào, chỉ có vài lần Đại úy Kiên gọi điện video về nhà để báo tình hình.

“Hôm 21-8 diễn ra buổi tổng hợp luyện lần đầu, tôi không có cơ hội đến xem. Sau đó, tôi xem trên mạng thấy đây là điểm tập kết của Khối Binh chủng Tăng - Thiết giáp nên tôi quyết định sẽ ngồi chờ tại đây với hy vọng được gặp con. Nếu ngồi chờ ở các tuyến đường khác, tôi nghĩ mẹ con sẽ khó nhìn thấy nhau”.

Mỗi khi có tiếng hò reo của người dân hai bên đường, cô Báu lặng lẽ ngồi một chỗ, nheo mắt lại, chăm chú nhìn từng đoàn đi qua để tìm kiếm số xe mà Đại úy Trương Trung Kiên ở trên đó. Cô Báu lựa chọn ngồi chờ tại điểm tập kết đầu tiên với hy vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh, động viên con trai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Là mẹ, tôi lo lắng và thương con, nhưng tôi biết đây là nhiệm vụ của con, lý tưởng của con”, cô Báu nói.

Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc khiến khoảnh khắc đoàn tụ của mẹ con Đại úy Trương Trung Kiên trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Ảnh: HẢI ANH

Đến khoảng 17 giờ 30, khi gặp được con trai trong đoàn diễu binh, diễu hành, mẹ của Đại úy Trương Trung Kiên nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi cảm thấy quá xúc động, phấn khởi. Từ Ninh Bình lên Hà Nội, chỉ mong được nhìn thấy con trong ngày vui lớn của đất nước" - Người mẹ ánh lên nét tự hào, mong con trai sẽ hoàn tất mọi nhiệm vụ được giao và được toàn dân ủng hộ.

Về phía mình, Đại úy Trương Trung Kiên không giấu được niềm xúc động khi thấy mẹ giữa dòng người đông đúc.

“Tôi rất xúc động khi biết mẹ đã dành thời gian, công sức lên thăm tôi nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Gặp lại bố mẹ tại Hà Nội trong không khí trang nghiêm và hào hùng này là điều tôi rất cảm động. Được tham gia lễ diễu binh, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì đã góp một phần nhỏ bé của mình vào thành công của ngày Đại lễ của đất nước”, Đại úy Trương Trung Kiên chia sẻ.

Giữa tiếng nhạc quân hành rộn rã, sắc cờ đỏ thắm bay phấp phới và sự ủng hộ, reo hò của nhân dân, khoảnh khắc hội ngộ của nhiều chiến sĩ với gia đình đã trở thành hình ảnh đẹp. Những khoảnh khắc này gợi nhắc tình cảm gia đình luôn là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên lớn lao để các chiến sĩ “chân cứng đá mềm”, vững vàng trên con đường phụng sự Tổ quốc.

Binh chủng Tăng - Thiết giáp là lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập năm 1959 với Trung đoàn xe tăng 202 - đơn vị xe tăng đầu tiên. Ảnh: HẢI ANH

Từ đó, lực lượng phát triển thành nhiều trung đoàn, tiểu đoàn, tham gia các chiến dịch, trận đánh lớn ở miền Nam như Tà Mây - Làng Vây (1968), Đông Hà, Đắc Tô, Tân Cảnh, Lộc Ninh (1972), Cửa Việt (1973), Phước Long, Buôn Ma Thuột và Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). Ảnh: HẢI ANH

Trong lúc chờ di chuyển vào quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ Tăng - Thiết giáp giao lưu, hát cùng người dân. Ảnh: HẢI ANH

Các chiến sĩ Tăng - Thiết giáp hát nhiều ca khúc bất hủ như Vì nhân dân quên mình, Như có Bác trong ngày đại thắng, Năm anh em trên chiếc xe tăng... trong sự cổ vũ của người dân. Ảnh: HẢI ANH