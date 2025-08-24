Người dân Hà Nội phấn khích chiêm ngưỡng xe tăng, tên lửa tiến vào phố

(PLO)- Khi đoàn xe khí tài di chuyển từ các địa điểm đóng quân để tiến về Quảng trường Ba Đình nhiều người dân đã có mặt chào đón.
Hôm nay, đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp cùng các phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an đã xuất phát từ Trường đua F1, tiến vào trung tâm thành phố Hà Nội.
Ghi nhận của chúng tôi, tại đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, các xe kéo pháo, tên lửa bắt đầu di chuyển về khu vực tổng hợp luyện.
Rất đông người dân đã đứng trên các vỉa hè bày tỏ sự hào hứng, reo hò khi các đoàn xe khí tài đi qua.