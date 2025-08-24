Người dân Hà Nội phấn khích chiêm ngưỡng xe tăng, tên lửa tiến vào phố 24/08/2025 21:01

(PLO)- Khi đoàn xe khí tài di chuyển từ các địa điểm đóng quân để tiến về Quảng trường Ba Đình nhiều người dân đã có mặt chào đón.

Hôm nay, đoàn xe pháo Quân sự bánh lốp cùng các phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an đã xuất phát từ Trường đua F1, tiến vào trung tâm thành phố Hà Nội.

Ghi nhận của chúng tôi, tại đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, các xe kéo pháo, tên lửa bắt đầu di chuyển về khu vực tổng hợp luyện.

Rất đông người dân đã đứng trên các vỉa hè bày tỏ sự hào hứng, reo hò khi các đoàn xe khí tài đi qua.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa. Phiên bản nâng cấp có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn. Khí tài thuộc khối xe Phòng không Không quân. Ảnh: CHÂN LUẬN.

Các xe kéo pháo, tên lửa trên đường Lê Đức Thọ. Ảnh: CHÂN LUẬN.

Các chiến sĩ hân hoan trước sự chào đón của người dân. Ảnh: CHÂN LUẬN.

Người dân chào đón đoàn xe đi qua.

Dàn khí tài quân sự di chuyển qua nhiều tuyến phố để về điểm tập kết. Ảnh: MINH TRÚC .

Các chiến sĩ hát giao lưu với người dân. Ảnh: MINH TRÚC.

Các chiến sĩ sẵn sàng tham gia vào tổng hợp luyện. Ảnh: MINH TRÚC.

Các chiến sĩ trên đường Thanh Niên. Ảnh: MINH TRÚC.

Người dân chào đón đoàn xe khí tài đi qua. Clip: CHÂN LUẬN.

Trong đội hình xe pháo quân sự diễu binh, diễu hành A80 có sự xuất hiện của khối xe tăng, trong đó có những chiếc xe tăng T-54B và T-55 đã được nâng cấp. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Đây là những pháo đài được bọc giáp vững chãi, trang bị pháo 100mm uy lực cùng với hệ thống súng máy phòng không và súng máy đầu trục mạnh mẽ. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Khối xe pháo quân sự di chuyển trên đường Thanh Niên giao cắt phố Quán Thánh. Ảnh: THUÝ HẰNG.