Toàn cảnh tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình 25/08/2025 03:46

(PLO)- Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 được đánh giá tốt hơn so với buổi tổng hợp luyện tối 21-8, nhất là khối xếp hình, xếp chữ.

Sau thành công của buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất, tối 24-8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Có sáu lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, cụ thể gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm bốn khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; một khối Văn hóa, Thể thao.

Đội hình rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào Lễ đài, vị Lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, Người Cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân. Người đã mở đường, chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21-8). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Phát biểu chỉ đạo sau kết thúc tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương các lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành phục vụ nhiệm vụ A80 đã thực hiện tốt hơn so với buổi tổng hợp luyện tối 21-8, nhất là khối xếp hình, xếp chữ tuy lần đầu tiên tham gia tổng hợp luyện nhưng đã có nhiều cố gắng.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các khối, các lực lượng phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm và kết quả đã đạt được, tiếp tục luyện tập, nhất là các khối đứng, rèn luyện để có thể đứng nghiêm 3-4 tiếng đồng hồ.

Đồng thời các đơn vị chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt để buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước sắp tới và thực hành diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm vào sáng 2-9 xứng tầm với sự kiện trọng đại của đất nước.

Dự kiến sau hai ngày Tổng hợp luyện, buổi Sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 được tổ chức từ 20g00 ngày 27-8-2025 (thứ Tư); Tổng duyệt cấp Nhà nước từ 6g30 ngày 30-8-2025 (thứ Bảy).

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra từ 6g30 ngày 2-9-2025 (thứ Ba).

Sau đây là toàn cảnh buổi tổng hợp luyện lần 2.

Khối tăng thiết giáp tiến vào lễ đài trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Đội hình xe pháo quân sự diễu binh, diễu hành A80 có sự xuất hiện của khối xe tăng do lực lượng tăng thiết giáp dẫn đầu. Trong đó, có những vũ khí, khí tài đã cùng quân và dân ta từ trận đầu ra quân đánh thắng đến chiến thắng những chiến dịch lớn của đất nước như chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Clip: ĐẶNG TRUNG.

Đoàn lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia diễu hành trên Quảng trường Ba Đình. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Khối tác chiến điện tử. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

15 khẩu pháo lễ 105mm khai hỏa trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Clip: VĂN PHÚC.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP. Hà Nội. Ảnh: PHI HÙNG.

Khối hồng kỳ. Ảnh: PHI HÙNG.

Biển người chào đón các Khối diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: PHI HÙNG.

Các Khối di chuyển qua phố Liễu Giai. Clip: NGỌC DIỆP.

Các chiến sĩ giao lưu với người dân. Ảnh: THANH THANH.

Khối nữ sĩ quan Thông tin. Điểm đặc trưng của khối nữ sĩ quan Thông tin là chiếc máy vô tuyến điện sóng cực ngắn. Ngoài ra, các chiến sĩ còn mang mũ chống đạn do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất. Ảnh: PHI HÙNG.

Đặc biệt trong buổi tổng hợp luyện có sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo Scud B. Ảnh: PHI HÙNG.

Người dân đứng chật cứng hai bên đường chào mừng các đoàn đi qua. Ảnh: VIẾT LONG.

Những khi các đoàn quân đi qua, người dân reo hò ủng hộ. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Khối nữ sĩ quan quân y với mẫu quân phục mới. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Khối nữ Quân nhạc. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Khối nữ Du kích miền Nam. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Người dân bên đường hân hoan chào đón lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam với nhiều trang phục truyền thống, đại diện sự đa dạng của 54 dân tộc của nước ta. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Khối chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy. Ảnh: THUÝ HẰNG

Người dân chào đón các chiến sĩ Phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: THUÝ HẰNG.﻿

Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: THUÝ HẰNG.

Mặc dù đã về khuya, nhưng người dân vẫn chờ bên đường để chào đón đoàn xe đi qua. Ảnh: VĂN PHÚC.

Tổ hợp S-125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến và thiết kế có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không. Ảnh: VĂN PHÚC.