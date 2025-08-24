Hà Nội đổ mưa, người dân vẫn giữ chỗ chờ xem tổng hợp luyện
(PLO)- Cơn mưa đổ xuống Hà Nội chiều 24-8 nhưng nhiều người vẫn không rời chỗ đã chọn để chờ xem Tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình.
Chiều 24-8, trước thời điểm diễn ra buổi Tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần thứ hai, nhiều khu vực tại Hà Nội bắt đầu có mưa.
Cơn mưa khiến nhiều người dân phải mua áo mưa, căng ô và chen chúc tìm chỗ trú. Dù cơn mưa ngày càng nặng hạt nhưng người dân vẫn háo hức chờ đón màn diễu binh diễu hành.
Chị Hồng Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết dù trời mưa nhưng chị vẫn sẽ chờ đến tối để xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, người dân vẫn bám trụ tại các vị trí đã chọn từ sớm, không ai di chuyển bất chấp trời mưa lớn.
Ngồi trong đám đông, chị Vũ Thanh Nghiêm 28 tuổi, cho biết, chị đã đến đây từ sáng để cảm nhận không khí Hà Nội.
“Tôi đã tham quan bờ hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố để cảm nhận không khí mà chắc còn lâu nữa tôi mới gặp lại cảnh này. Trời mưa tôi sẽ ngồi đây chờ đợi cùng mọi người, có thể chúng tôi cùng hát một bài hát, mưa cũng thú vị mà”- chị Nghiêm nói.
Theo kế hoạch, vào 20g tối nay (24-8) dự kiến diễn ra buổi tổng hợp lần luyện diễu binh, diễu hành lần hai để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).