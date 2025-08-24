Hà Nội đổ mưa, người dân vẫn giữ chỗ chờ xem tổng hợp luyện 24/08/2025 14:46

(PLO)- Cơn mưa đổ xuống Hà Nội chiều 24-8 nhưng nhiều người vẫn không rời chỗ đã chọn để chờ xem Tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình.

Chiều 24-8, trước thời điểm diễn ra buổi Tổng hợp luyện diễu binh diễu hành lần thứ hai, nhiều khu vực tại Hà Nội bắt đầu có mưa.

Cơn mưa khiến nhiều người dân phải mua áo mưa, căng ô và chen chúc tìm chỗ trú. Dù cơn mưa ngày càng nặng hạt nhưng người dân vẫn háo hức chờ đón màn diễu binh diễu hành.

Chị Hồng Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết dù trời mưa nhưng chị vẫn sẽ chờ đến tối để xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Tại ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng, người dân vẫn bám trụ tại các vị trí đã chọn từ sớm, không ai di chuyển bất chấp trời mưa lớn.

Ngồi trong đám đông, chị Vũ Thanh Nghiêm 28 tuổi, cho biết, chị đã đến đây từ sáng để cảm nhận không khí Hà Nội.

“Tôi đã tham quan bờ hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố để cảm nhận không khí mà chắc còn lâu nữa tôi mới gặp lại cảnh này. Trời mưa tôi sẽ ngồi đây chờ đợi cùng mọi người, có thể chúng tôi cùng hát một bài hát, mưa cũng thú vị mà”- chị Nghiêm nói.

Theo kế hoạch, vào 20g tối nay (24-8) dự kiến diễn ra buổi tổng hợp lần luyện diễu binh, diễu hành lần hai để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Cơn mưa đổ xuống vào chiều 24-8. Ảnh: MINH TRÚC.

Nhiều người cho biết họ đã chuẩn bị sẵn áo mưa và ô cho tình huống này. Ảnh: MINH TRÚC.

Ô và áo mưa được chuẩn bị sẵn sàng để chờ cơn mưa tới. Ảnh: MINH TRÚC.

Do vất vả mới tìm được chỗ ngồi ưng ý nên nhiều người quyết tâm bám trụ. Ảnh: MINH TRÚC.

Tuy nhiên cũng có người lựa chọn nơi khác để trú mưa. Ảnh: PHI HÙNG.

Mưa đã rơi trên Quảng trường Ba Đình, nơi diễn ra Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2. Ảnh: ĐẶNG TRUNG.

Những người quyết tâm dù mưa vẫn không rời chỗ. Ảnh: THANH THANH.

Một số khác di chuyển vào các toà nhà gần đó để tránh mưa. Ảnh: PHI HÙNG.

Người dân chờ xem Tổng hợp luyện ở khu vực ngã tư Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: THANH THANH.

Cơn mưa đổ xuống, mọi người vẫn không rời chỗ . Ảnh: THANH THANH.

Trong số những người lựa chọn ở lại, có cả những em nhỏ. Ảnh: THANH THANH.

Dù chờ đợi trong cơn mưa, nhiều người vẫn tỏ ra vui vẻ. Ảnh: PHI HÙNG.

Một cô gái tếu táo: "Nắng mưa là việc của trời, đã chọn chỗ đẹp, thì dời làm sao". Ảnh: PHI HÙNG.