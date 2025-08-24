Chùm ảnh người dân háo hức check-in trước giờ tổng hợp luyện diễu binh 24/08/2025 14:13

(PLO)- Phố Hàng Khay, phía Nam của hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn đặc biệt khi hàng ngàn người dân Thủ đô tập trung từ sớm để theo dõi và check-in trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành…

Theo kế hoạch đến 20 giờ tối hôm nay 24-8, sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sau khi di chuyển qua Quảng trường Ba Đình, một số khối sẽ di chuyển về phía Hồ Hoàn Kiếm.

Cụ thể các Khối Nghi trượng, Khối đi bộ của Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và đoàn nước ngoài sẽ di chuyển theo các tuyến phố Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền và kết thúc ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Do đây là khu vực có không gian rộng rãi, nhiều quanh cảnh đẹp, lại là nơi có nhiều khối diễu binh, diễu hành quan trọng đi qua nên từ sáng sớm ngày 24-8, nhiều người dân, du khách đã đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm để theo dõi, chụp ảnh check-in chờ đến giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Sau đây một số hình ảnh người dân, du khách hào hứng check-in trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành:

Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền và Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài là địa điểm check-in lý tưởng cho người dân, du khách, đây cũng là địa điểm có nhiều khố diễu binh, diễu hành quan trọng đi qua nên người dân tập trung về rất đông. Ảnh: Trọng Phú

Nhiều du khách nước ngoài cũng tranh thủ chụp lại tấm hình làm lưu niệm tại khu vực phố Hàng Khay - Tràng Tiền. Ảnh: Trọng Phú.

Cụ Đàm Thị Minh Tâm, 88 tuổi, trú tại phường Mỗ Lao (Hà Nội) tranh thủ chụp ảnh check-in tại khu vực phố Lê Lai khi cùng gia đình lên thăm thú các địa chỉ cách mạng quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú

Trong lúc chờ đến giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành một em bé được cha mẹ cho check-in phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm bằng tranh truyền thần. Ảnh: Trọng Phú.

Toà nhà kiến trúc kiểu Pháp tại số 12 - Lê Lai là trụ sở UBND TP Hà Nội trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng cho đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Trọng Phú.

Đoạn phố Lê Lai trước cổng UBND TP Hà Nội rực rỡ cờ đỏ, đông đảo người dân và du khách thích chụp ảnh, check-in tại đây. Ảnh: Trọng Phú.