Chùm ảnh người dân háo hức check-in trước giờ tổng hợp luyện diễu binh
(PLO)- Phố Hàng Khay, phía Nam của hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm hẹn đặc biệt khi hàng ngàn người dân Thủ đô tập trung từ sớm để theo dõi và check-in trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành…
Theo kế hoạch đến 20 giờ tối hôm nay 24-8, sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Sau khi di chuyển qua Quảng trường Ba Đình, một số khối sẽ di chuyển về phía Hồ Hoàn Kiếm.
Cụ thể các Khối Nghi trượng, Khối đi bộ của Quân đội, Công an, dân quân tự vệ và đoàn nước ngoài sẽ di chuyển theo các tuyến phố Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền và kết thúc ở Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Do đây là khu vực có không gian rộng rãi, nhiều quanh cảnh đẹp, lại là nơi có nhiều khối diễu binh, diễu hành quan trọng đi qua nên từ sáng sớm ngày 24-8, nhiều người dân, du khách đã đổ về khu vực Hồ Hoàn Kiếm để theo dõi, chụp ảnh check-in chờ đến giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Sau đây một số hình ảnh người dân, du khách hào hứng check-in trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành: