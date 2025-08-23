Người trẻ TP.HCM bắt trend 'săn' khoảnh khắc hướng về Quốc khánh 2-9 23/08/2025 11:43

(PLO)- Nhiều quán cà phê tại TP.HCM được trang trí cờ hoa, poster đỏ rực hướng đến chào mừng Quốc khánh 2-9, thu hút đông đảo người dân tìm đến check-in.