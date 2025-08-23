Người trẻ TP.HCM bắt trend 'săn' khoảnh khắc hướng về Quốc khánh 2-9

(PLO)- Nhiều quán cà phê tại TP.HCM được trang trí cờ hoa, poster đỏ rực hướng đến chào mừng Quốc khánh 2-9, thu hút đông đảo người dân tìm đến check-in.
Những ngày cuối tuần, quán đón hàng trăm lượt khách, phần lớn là giới trẻ tìm đến để check-in hướng về Quốc khánh 2-9. Trước phông nền lá cờ đỏ sao vàng khổ lớn, nhiều cô gái chọn diện áo dài trắng nền nã, kết hợp khăn choàng, nón lá để tạo nên những bức ảnh kỷ niệm.
Bên trong quán cà phê, những bức tường được phủ kín bởi hàng loạt tờ báo cũ, sắp xếp ngay ngắn như một dòng chảy ký ức. Giữa nền giấy bạc màu, những lá cờ đỏ sao vàng được treo xen kẽ, tạo điểm nhấn rực rỡ.
Cách đó chỉ vài bước chân, một quán cà phê khác cũng khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ, hòa vào không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Không gian nơi đây tái hiện hình ảnh xưa với những vật dụng gợi nhớ ký ức: bàn ghế gỗ mộc, chiếc radio cũ kỹ...