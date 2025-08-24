Cụ bà 88 tuổi đi xem diễu binh, diễu hành trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm 24/08/2025 12:53

(PLO)- Sáng nay 24-8, tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), giữa dòng người rộn ràng, hình ảnh một cụ bà 88 tuổi, tóc bạc phơ, cùng gia đình hòa vào không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 gây nhiều chú ý...

Cụ Đàm Thị Minh Tâm, 88 tuổi, hội viên Hội Nhà thơ Hà Đông, hiện sống tại phố Thanh Bình, phường Mỗ Lao (Hà Nội). Cụ cho biết, tranh thủ cuối tuần, cụ và con cháu vào phố trải nghiệm ký ức mùa thu cách mạng của Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Cụ Đàm Thị Minh Tâm, 88 tuổi, hội viên Hội Nhà thơ Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Trọng Phú.

Cụ Tâm cho hay, cụ cùng gia đình từ mạn Hà Đông vào trung tâm thành phố từ sớm, đi thăm khu Quảng trường Ba Đình lịch sử, rồi về khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

“Khắp nơi cờ hoa tưng bừng, đất trời, đường phố rợp màu cờ đỏ, ai ai cũng vui cười rạng rỡ. Tôi không ngờ ở tuổi này rồi mà vẫn được nhớ lại ký ức cách mạng mùa thu Hà Nội qua câu chuyện kể của các cụ trong làng khi còn bé.

Cụ Tâm tạo dáng chụp ảnh trong không khí mùa thu cách mạng của Hà Nội. Ảnh: Trọng Phú

Điều tôi mong nhất là thế hệ sau trân trọng tự do, độc lập mà cha ông đã hy sinh giành lấy, và biết ơn những ngày thu lịch sử đã làm nên đất nước hôm nay”, cụ bà 88 tuổi chia sẻ.

Sinh ra tại làng Vân Canh, Hoài Đức, cụ Tâm nhớ như in tuổi thơ năm 1945. Khi đó, mới 8 tuổi, cụ thường nghe các bậc cao niên trong làng kể về khí thế sục sôi của Cách mạng tháng Tám và ngày 2-9, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Ba Đình.

Cụ Tâm và gia đình chụp ảnh check - in tại phố Lê Lai, đoạn trước cổng UBND TP Hà Nội. Ảnh: Trọng Phú

“Tôi không tận mắt thấy, nhưng lời kể của các cụ khiến hình ảnh ấy sống động trong tâm trí tôi. Nay, nhà nước tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tôi lại được sống trong không khí ấy”, cụ Tâm nói.

Cụ Tâm chia sẻ, hôm nay cụ và gia đình chỉ đi dạo, trải nghiệm những “địa chỉ đỏ” của Hà Nội như Quảng trường Ba Đình lịch sử, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, ngôi nhà 48 Hàng Ngang… rồi về, chứ không thể ở lại xem buổi tổng hợp luyện diễu binh tối 24-8, vì phải giữ sức khoẻ để xem buổi lễ chính vào ngày 2-9.