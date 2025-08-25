Công an Đồng Tháp cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân 25/08/2025 17:04

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân từ việc quay phim, đăng tải thông tin người khác trên mạng xã hội.

Ngày 25-8, Công an tỉnh Đồng Tháp đã có cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, vụ việc liên quan ông NHM (64 tuổi, ngụ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Sau khi bà NTG (người phụ nữ chung sống với ông như vợ chồng) được con ruột đón về Nghệ An ngày 15-8. Từ đó, nhiều tài khoản mạng xã hội đã đến ghi hình, phỏng vấn, đăng tải công khai thông tin cá nhân, hoàn cảnh gia đình của ông M.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, việc này không chỉ ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân, dẫn đến lừa đảo, giả mạo danh tính, quấy rối, gây ảnh hưởng danh dự và uy tín của ông M.

Đáng chú ý, có nội dung thổi phồng số tiền hỗ trợ ông M nhận được lên đến hàng tỉ đồng, trong khi thực tế ông và gia đình xác nhận mới nhận khoảng 60-70 triệu đồng cùng một số vật dụng cần thiết.

Nhiều YouTuber, TikToker đến ghi hình, phỏng vấn ông M, làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp Công an xã Tân Long nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP và Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 1-1-2026), việc thu thập, xử lý thông tin cá nhân phải được sự đồng ý của chủ thể, sử dụng đúng mục đích, không chia sẻ trái phép. Hành vi vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy mức độ.

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân khi sử dụng mạng xã hội cần tôn trọng quyền riêng tư, không ghi hình, đăng tải thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng thuận; không bóp méo, thổi phồng sự thật để trục lợi, gây hiểu lầm trong dư luận.