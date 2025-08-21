TP.HCM: Xét chọn đặc xá công khai, minh bạch và chặt chẽ 21/08/2025 14:37

(PLO)- Công tác xét chọn phạm nhân được đặc xá dịp 2-9 tới tại các cơ sở giam giữ ở TP.HCM được thực hiện công khai, minh bạch và chặt chẽ.

Ngày 2-9 tới, các cơ sở giam giữ trên cả nước sẽ tiến hành đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện để họ trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Đến nay, các cơ sở giam giữ trong cả nước đã hoàn thành hồ sơ đề nghị xét chọn đặc xá cho các phạm nhân gửi Hội đồng tư vấn đặc xá xem xét.

Trước đó, ngày 3-7-2025, Chủ tịch nước đã ký quyết định về đặc xá đợt 2 năm 2025.

Ngay sau khi nhận thông báo, các cơ sở giam giữ trên cả nước đã tiến hành xét chọn đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân - nhân dịp 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn công tác do ông Cấn Đình Tài - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước làm Trưởng Đoàn và lãnh đạo Cục C10 Bộ Công an, xem danh sách xét đặc xá được niêm yết công khai tại Trại giam Phú Hòa, TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Đây là đợt đặc xá thứ 2 trong năm 2025, những phạm nhân nằm trong danh sách được đặc xá trong đợt này, đang rất phấn khởi vì những nỗ lực cải tạo tốt trong suốt thời gian chấp hành án đã được ghi nhận.

Đợt này, hàng trăm phạm nhân sẽ trở về với gia đình, người thân. Đây là minh chứng rõ nhất cho tính nhân văn chính sách khoan hồng đặc biệt của Đảng, Nhà nước...

Nỗ lực cải tạo tốt để làm lại cuộc đời

Những ngày cuối tháng 8-2025, có mặt tại Trại tạm giam số 2, Công an TP.HCM chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sự phấn khởi của những phạm nhân đang cải tạo tại đây khi được xét chọn đặc xá dịp 2-9.

Phạm nhân NCL phạm tội đánh bạc, đã chấp hành án được 2/3 thời gian, rất vui mừng khi là một trong các phạm nhận có tên trong danh sách được xét chọn đặc xá trong đợt này.

Phạm nhân NCL đã nỗ lực cải tạo, phấn đấu để được xét chọn đặc xá. Ảnh: LÊ ÁNH

Phạm nhân L cho biết bản thân rất vui mừng khi sắp được trở về đoàn tụ với gia đình, làm người có ích cho xã hội.

“Trong thời gian cải tạo, tôi được cán bộ quản giáo ở đây hướng dẫn, quan tâm tận tình. Từ đó, bản thân có động lực phấn đấu. Ngay từ khi chấp hành án, tôi luôn chấp hành nghiêm quy định, chăm chỉ làm việc để đủ điều kiện xét đặc xá”, phạm nhân L chia sẻ.

Ghi nhận tại Trại giam Phú Hòa, Bộ Công an, các phạm nhân ở đây cũng vui mừng khi được xét chọn đặc xá trong đợt này. Không chỉ những phạm nhân nằm trong danh sách được xét chọn phấn khởi, mà các phạm nhân khác cũng hòa chung niềm vui ấy.

Các phạm nhân tại Trại tạm giam số 2, Công an TP.HCM học tập, rèn luyện, cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời. Ảnh: LÊ ÁNH

Phạm nhân NQH cho biết rất vui mừng khi có chủ trương đặc xá của Chủ tịch nước. Khi cải tạo tại đây, phạm nhân H đã được định hướng học nghề, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu lao động, rèn luyện, được tuyên dương trong quá trình chấp hành án nên được xem xét đặc xá.

Những thành tích trong quá trình chấp hành án, học nghề không chỉ có ý nghĩa tính thành tích để xem xét đặc xá, giảm án mà còn tạo động lực phạm nhân H và các phạm nhân khác sửa chữa lỗi lầm, làm lại cuộc đời.

Phạm nhân H chia sẻ thêm, rất vui vì là một trong nhiều phạm nhân được nằm trong danh sách được xét chọn đặc xá. Không chỉ phạm nhân H phấn khởi mà các phạm nhân khác, những phạm nhân chưa được xét chọn đặc xá cũng vui chung.

“Không những tôi vui, mà các phạm nhân chưa được xét chọn đặc xá trong đợt này cũng vui. Họ vui vì những nỗ lực cải tạo của bản thân tôi đã được ghi nhận và họ cũng đang cố gắng để cải tạo thật tốt, để được đặc xá như tôi”, phạm nhân H vui mừng chia sẻ.

Xét chọn đặc xá công khai, minh bạch và chặt chẽ

Tại những cơ sở giam giữ, các quy định, hướng dẫn về xem xét đặc xá được niêm yết đúng quy định và được phổ biến kịp thời đến các phạm nhân. Qua đó, để các phạm nhận tự liên hệ bản thân mình xem có đủ điều kiện đặc xá không và viết đơn để được xét đặc xá.

So với các đợt đặc xá trước thì đợt này điều kiện đặc xá có mở rộng đối tượng, số lượng được xem xét đông hơn nên các cơ sở giam giữ cũng được tổ chức chặt chẽ hơn để đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng quy định.

Thượng tá Phạm Thị Thúy Hiền, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, Công an TP.HCM, cho biết cán bộ quản giáo theo dõi sát sao các hoạt động của phạm nhân để xếp loại hàng tháng, hàng quý, để đến thời điểm được đặc xá thì sẽ có sẵn kết quả phân loại xét chọn. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo Thượng tá Phạm Thị Thúy Hiền, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, Công an TP.HCM, ngay khi có quyết định của Chủ tịch nước, đơn vị đã triển khai ngay nội dung, các tiêu chuẩn được xét chọn đặc xá đến từng phạm nhân bằng nhiều hình thức khác nhau như: Dán công khai trên bản tin, thông báo đến từng buồng giam, phát thanh hàng ngày.

Cũng theo Thượng tá Hiền, đợt đặc xá lần này tại Trại tạm giam số 2 có 45 phạm nhân đủ tiêu chuẩn để được xét đặc xá.

Thượng tá Hiền cho biết thêm, ngay khi các phạm nhân vào chấp hành án, cán bộ quản giáo đã giáo dục ngay từ đầu.

Từ đó, các phạm nhân đã biết rõ các điều kiện để được hưởng đặc xá, vì thế đã nỗ lực phấn đấu ngay từ đầu. Trong thời gian các phạm nhân cải tạo, cán bộ quản giáo theo dõi sát sao các hoạt động của phạm nhân để xếp loại hàng tháng, hàng quý, để đến thời điểm được đặc xá thì sẽ có sẵn kết quả phân loại xét chọn.

Công tác xét chọn đặc xá cũng được làm đúng quy trình, công khai, minh bạch và chặt chẽ, để đảm bảo quyền lợi cho các phạm nhân.

Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên phối hợp với Đoàn luật sư, Trung tâm hướng nghiệp… tổ chức tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp cho các phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, khi các phạm nhân trở về với gia đình sẽ có kiến thức căn bản để hòa nhập với cộng đồng được tốt nhất.

Danh sách xét đặc xá được niêm yết công khai tại Trại giam Phú Hòa, Bộ Công an. Ảnh: LÊ ÁNH

Còn theo Thượng tá Nguyễn Thành Hiếu - Phó giám thị phụ trách Trại giam Phú Hòa, Bộ Công an, đợt đặc xá lần này Trại giam Phú Hòa đã lập hồ sơ đề nghị đặc xá cho 134 phạm nhân. Những phạm nhân này đều đủ điều kiện, cải tạo tốt, tích cực học tập lao động rèn luyện phấn đấu.

Trong quá trình xét chọn đặc xá, đơn vị cũng đã triển khai làm đúng quy trình, xét chọn chặt chẽ đảm bảo công tâm khách quan và đảm bảo quyền lợi cho các phạm nhân có quá trình cải tạo rèn luyện tốt.

Các phạm nhân tại Trại giam Phú Hòa được dạy nghề may, xây dựng… và định hướng để phạm nhân sau khi được đặc xá, ra trại có thể hòa nhập cộng đồng. Ảnh: LÊ ÁNH

“Trong thời gian cải tạo tại Trại giam Phú Hòa, các phạm nhân đã được dạy nghề may, xây dựng… và định hướng để phạm nhân sau khi được đặc xá, ra trại có thể hòa nhập cộng đồng, có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân và gia đình, tránh vi phạm pháp luật”, thượng tá Hiếu cho biết thêm.

Cũng theo thượng tá Hiếu, những năm gần đây, Trại giam Phú Hòa chưa ghi nhận người được đặc xá tái vi phạm pháp luật.