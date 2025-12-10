Người dân bên hồ Hoàn Kiếm nhận hàng chục tỉ đồng tiền bồi thường 10/12/2025 13:51

(PLO)- Nhiều hộ dân đã nhận hàng chục tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư để chính quyền xây dựng quảng trường, công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm.

Sáng ngày 10-12, UBND phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư đợt 2 cho các hộ dân phải di dời để thực hiện dự án quảng trường, công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều hộ dân được bồi thường tiền tỉ

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, khu vực thu hồi đất để thực hiện dự án có 47 chủ sử dụng, gồm 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. Đến nay, cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 25 hộ dân.

Trong số này có 20 trường hợp đã tiến hành nhận tiền bồi thường, gồm 13 trường hợp đã nhận vào đợt 1 (ngày 8-12-2025) và 7 trường hợp nhận vào sáng nay ngày 10-12-2025. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được giải quyết.

Người dân được nhân viên ngân hàng hỗ trợ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do phải di dời để thực hiện dự án làm quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú

Là một trong những hộ dân đến nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư, ông Bùi Mạnh Hùng cho hay gia đình ông có khoảng 50 m2 nhà đất tại ngõ 61 – Đinh Tiên Hoàng và hôm nay hộ của ông được nhận hơn 17 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Ông chia sẻ từ khi Nhà nước có chủ trương mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm về phía Đông để làm quảng trường, công viên, bản thân ông và gia đình chấp hành và ủng hộ.

Các hộ dân được hướng dẫn ký các thủ tục, giấy tờ liên quan để nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Ảnh: Trọng Phú.

“Thời gian qua chúng tôi nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn rất tận tình từ Ban quản lý dự án và chính quyền phường trong giải quyết các thủ tục, phương án bồi thường và tái định cư”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Hùng cho hay, ngoài đất tái định cư, gia đình cũng nhận tiền bồi thường và dự định sử dụng số tiền này để cải thiện, ổn định cuộc sống sau khi đến nơi ở mới.

Cán bộ phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) hướng dẫn các hộ dân phải di dời ký các thủ tục, giấy tờ liên quan. Ảnh: Trọng Phú

Còn gia đình bà Vũ Thị Hằng, một hộ dân tại 61A – Đinh Tiên Hoàng cho biết hộ của bà có khoảng 30 m2 bị thu hồi. Gia đình bà được nhận số tiền bồi thường hơn 7 tỷ đồng, bao gồm một suất đất tái định cư tại khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh với diện tích 80 m2.

Tương tự, các hộ dân khác sau khi được cán bộ phường Hoàn Kiếm hướng dẫn ký các giấy tờ, cũng được nhân viên ngân hàng hỗ trợ nhận tiền, gửi tiền…

Người dân được lựa chọn tái định cư bằng nhà, hoặc đất

Trước đó, ngày 22-10, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các hộ dân kiểm tra quỹ đất và nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh. Nhiều người dân cho rằng vị trí nhà, đất mới thoáng hơn, rộng hơn so với khu vực phố cổ hiện nay.

Cụ Nguyễn Thị Tường Vân (ở số 24 - Lý Thái Tổ) và người nhà được cán bộ phường Hoàn Kiếm hướng dẫn đến khu vực làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết thành phố đã thống nhất áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù để vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.

Theo đó, các hộ đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và phường Việt Hưng; ngoài ra còn có phương án bố trí căn hộ tại khu nhà tái định cư Thượng Thanh (thuộc phường Việt Hưng).

Một hộ dân được nhân viên ngân hàng hỗ trợ nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Ảnh: Trọng Phú.

Trong đó, khu đất tái định cư Khu đô thị mới Việt Hưng gồm 149 lô liền kề, diện tích từ 50 đến 90m2/lô, được phép xây dựng tối đa 5 tầng, với mật độ xây dựng từ 85% đến 91,6%. Giá đất dự kiến áp dụng từ 46,7 triệu đồng/m2 đến 65,6 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Khu tái định cư Thượng Thanh gồm bốn tòa nhà NO15A – ĐN2, NO15A – ĐN3, NO15B – ĐN1 và NO15B – ĐN2, 7 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khu vực này gồm 67 căn hộ có diện tích từ 50 đến gần 90m2/căn, giá bán từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2.

Nhân viên ngân hàng hướng dẫn các hộ dân làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ảnh: Trọng Phú.

Khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội) nằm trên ô đất ký hiệu 5.B1-CT, với tổng diện tích khoảng 20.760 m2. Khu đất nằm giữa các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 17,5 m đến 40 m, tiếp giáp các khu đất chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và các công trình công cộng.

Có hộ dân nhận số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư lên tới hàng chục tỷ đồng để di dời, nhường đất cho dự án làm quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Trọng Phú

Khu đất này gồm 143 lô đất (có diện tích từ 80 đến 180 m2), chủ yếu là đất ở thấp tầng (nhà liền kề) cao tối đa 5 tầng, chiếm diện tích hơn 12.346 m2, với mật độ xây dựng từ 74% đến 100%. Giá đất dự kiến dao động từ 10,18 triệu đồng/m2 đến 13,39 triệu đồng/m2, tùy vị trí.