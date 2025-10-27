Người dân bên hồ Hoàn Kiếm tham quan đất tái định cư ở Đông Anh, giá từ hơn 10 triệu/m2 27/10/2025 09:53

(PLO)- Sau khi xem 3 khu nhà, đất tái định cư ở phường Việt Hưng và xã Đông Anh, đại diện một số hộ dân phải di dời để làm dự án quảng trường - công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm chia sẻ họ ủng hộ chủ trương của thành phố.

Mới đây, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức cho các hộ dân thuộc diện di dời phục vụ dự án xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đi tham quan các khu đất, khu nhà tái định cư dự kiến bố trí cho người dân.

Nhà nước cần, dân ủng hộ

Các khu nhà đất này gồm: Đất tái định cư tại khu đô thị mới Việt Hưng và khu nhà tái định cư Thượng Thanh (đều ở phường Việt Hưng); khu đất tái định cư Đông Hội (xã Đông Anh).

Chia sẻ trong buổi đi tham quan thực tế các khu nhà, đất tái định cư, nhiều người dân nhận xét các khu tái định cư đều ở vị trí thoáng, mát, rộng rãi, có hạ tầng đầu tư khá đồng bộ.

Dù đồng thuận với chủ trương của thành phố trong thực hiện dự án, người dân vẫn mong muốn được xem xét, bàn thảo kỹ hơn với gia đình để lựa chọn nơi ở mới phù hợp nhất, đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài.

Khu nhà tái định cư Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) với 67 căn hộ có diện tích từ 50 đến gần 90m2/căn, giá bán từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2. Ảnh: Trọng Phú

Bà Lê Lan Oánh, hộ dân tại số 61 Đinh Tiên Hoàng, bộc bạch: “Gia đình tôi nhận được giấy mời của Nhà nước đến tham quan các khu nhà, đất tái định cư. Tôi hoàn toàn đồng thuận với chủ trương di dời vì đó là việc chung, Nhà nước cần thì dân ủng hộ. Chỉ mong việc bố trí nơi ở mới được thuận lợi, hợp lý để ổn định cuộc sống.”

So sánh giữa khu phố cổ và nơi tái định cư, bà Oánh chia sẻ: “Ở đây thì thoáng mát, rộng rãi thật nhưng ở phố cổ có cái vui riêng, gắn bó mấy chục năm nên cũng nhiều lưu luyến”.

Khu đất tái định cư ở Khu đô thị mới Việt Hưng (phương Việt Hưng, Hà Nội) với 149 lô liền kề, diện tích từ 50 đến 90m2/lô, giá đất dự kiến áp dụng từ 46,7 triệu đồng/m2 đến 65,6 triệu đồng/m2 . Ảnh: Trọng Phú.

Tương tự, ông Cao Sơn Hà, một trong những hộ dân phải di dời để thực hiện dự án cho biết gia đình ông hoàn toàn ủng hộ việc di dời.

“Chủ trương của Nhà nước là đúng, người dân chúng tôi rất đồng thuận. Ở phố cổ điều kiện sinh hoạt khá chật chội, chúng tôi cũng muốn có không gian rộng rãi hơn” - ông nói.

Ông Hà cho biết nhà ông có diện tích 24 m² với khoảng 20 nhân khẩu, ông mong muốn được bố trí “đất đổi đất” tại khu vực tái định cư mới.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc, ở 61 phố Đinh Tiên Hoàng, chia sẻ nhiều cảm xúc khi được đi xem khu đất dự kiến tái định cư.

“Phố cổ gắn bó với gia đình tôi từ năm 1954 đến nay, bao nhiêu kỷ niệm, nên nói không xúc động là không thể. Tuy nhiên, khi Nhà nước có dự án công thì người dân đều ủng hộ, chỉ mong đền bù thỏa đáng, bố trí hợp lý để người dân không bị thiệt thòi” - bà nói.

Bà Ngọc cho biết khu đất tham quan hiện mới là bãi trống, chưa có hạ tầng hoàn chỉnh. “Tôi tin sau này Nhà nước sẽ đầu tư đầy đủ điện, nước, hạ tầng để người dân yên tâm khi chuyển về. Chính sách đất đổi đất lần này rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới người dân phố cổ” - bà nói thêm.

Người dân được mua đất tái định cư với giá từ 10 triệu đồng/m2

Theo UBND phường Hoàn Kiếm, dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là công trình trọng điểm của thành phố, nhằm mở rộng không gian công cộng, tạo điểm nhấn cảnh quan khu trung tâm và phục vụ cộng đồng Thủ đô.

Khu vực thực hiện dự án có 47 chủ sử dụng đất, gồm 12 tổ chức và 35 hộ dân. Trong đó, 32 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở; 2 hộ có hợp đồng thuê nhà với Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội; 2 hộ nằm trong số quản lý nhưng không có hợp đồng thuê nhà.

Thành phố đã thống nhất các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đặc thù, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân. Các hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh, phường Việt Hưng hoặc bằng căn hộ trong các khu nhà tái định cư đã hoàn thiện.

Khu đất tái định cư Đông Hội (xã Đông Anh, Hà Nội), gồm 143 lô đất, có diện tích từ 80 đến 180 m2/lô, giá dự kiến từ 10,18 đến 13,39 triệu đồng/m2, tùy vị trí. Ảnh: Trọng Phú

Trong đó, khu đất tái định cư Khu đô thị mới Việt Hưng gồm 149 lô liền kề, diện tích từ 50 đến 90m2/lô, được phép xây dựng tối đa 5 tầng, với mật độ xây dựng từ 85% đến 91,6%. Giá đất dự kiến áp dụng từ 46,7 triệu đồng/m2 đến 65,6 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Còn khu tái định cư Thượng Thanh gồm bốn tòa nhà NO15A – ĐN2, NO15A – ĐN3, NO15B – ĐN1 và NO15B – ĐN2, 7 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khu vực này gồm 67 căn hộ có diện tích từ 50 đến gần 90m2/căn, giá bán từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2.

Còn khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội) nằm trên ô đất ký hiệu 5.B1-CT, với tổng diện tích khoảng 20.760 m2. Khu đất nằm giữa các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 17,5 m đến 40 m, tiếp giáp các khu đất chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và các công trình công cộng.

Khu đất này gồm 143 lô đất (có diện tích từ 80 đến 180 m2), chủ yếu là đất ở thấp tầng (nhà liền kề) cao tối đa 5 tầng, chiếm diện tích hơn 12.346 m2, với mật độ xây dựng từ 74% đến 100%. Giá đất dự kiến dao động từ 10,18 triệu đồng/m2 đến 13,39 triệu đồng/m2, tùy vị trí.