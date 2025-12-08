Hà Nội chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 13 hộ dân bên hồ Hoàn Kiếm 08/12/2025 18:20

(PLO)- UBND phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả đợt 1 cho 13 hộ dân thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Sáng 8-12, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Người dân ủng hộ chủ trương làm dự án

Đợt 1 có 13 hộ dân sống trên đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ nhận hỗ trợ. Chính quyền cho biết đợt 2 sẽ tiếp tục chi trả với 12 hộ còn lại trong diện bồi thường.

Gia đình ông Nguyễn Vũ Hùng, một hộ dân tại ngõ 61 - Đinh Tiên Hoàng được cán bộ phường Hoàn Kiếm hướng dẫn làm thủ tục nhận bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Là một trong những hộ dân nhận tiền trong sáng nay, ông Nguyễn Vũ Hùng (sinh năm 1956) cho hay gia đình ông nhiều đời sinh sống tại ngõ 61 – Đinh Tiên Hoàng. Cả cuộc đời ông gắn bó với Phố Cổ, hồ Gươm, tuy nhiên khi Nhà nước có chủ trương mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm về phía Đông để làm quảng trường, công viên, bản thân ông và gia đình chấp hành và ủng hộ.

“Chúng tôi đã nhận tiền đền bù và được bố trí mua 80 m2 đất ở khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh. Chỗ tái định cư tuy không gần trung tâm như bên này nhưng chắc chắn thoáng mát hơn rồi” - ông Hùng nói.

Gia đình ông Nguyễn Thành Long, chủ một khách sạn tại phố Lý Thái Tổ, được cán bộ phường Hoàn Kiếm hướng dẫn làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tương tự, ông Nguyễn Thành Long, chủ một khách sạn tại phố Lý Thái Tổ cũng chia sẻ gia đình ông là một trong những hộ dân nhận tiền đền bù đợt đầu để triển khai dự án.

“Chúng tôi được chính quyền bố trí mua đất tái định cư tại khu tái định cư Đông Hội, thuộc xã Đông An. Chúng tôi mua 120 m2 đất tái định cư ở bên đó” - ông Long cho hay.

Sau khi ký các giấy tờ, đại diện các hộ dân đã bàn giao sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho cán bộ phường Hoàn Kiếm và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ từ ngân hàng.

Cụ Nguyễn Thị Tường Vân, ở phố Lý Thái Tổ nhận tiền đền bù, hỗ trợ tái định cư do phải di dời để thực hiện dự án mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm về phía Đông. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Các khu tái định cư đã sẵn sàng

Trước đó, ngày 22-10, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các hộ dân kiểm tra quỹ đất và nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh. Nhiều người dân cho rằng vị trí nhà, đất mới thoáng hơn, rộng hơn so với khu vực phố cổ hiện nay.

Cụ Nguyễn Thị Tường Vân, ở phố Lý Thái Tổ được người thân đưa đến ngân hàng để làm thủ tục nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Ảnh: TRỌNG PHÚ

UBND phường Hoàn Kiếm cho biết thành phố đã thống nhất áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù để vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.

Cụ Nguyễn Thị Tường Vân, ở phố Lý Thái Tổ và người nhà được cán bộ phường Hoàn Kiếm hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan để nhận tiền chi trả bồi thường. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Theo đó, các hộ đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và phường Việt Hưng; ngoài ra còn có phương án bố trí căn hộ tại khu nhà tái định cư Thượng Thanh (thuộc phường Việt Hưng).

Trong đó, khu đất tái định cư Khu đô thị mới Việt Hưng gồm 149 lô liền kề, diện tích từ 50 đến 90m2/lô, được phép xây dựng tối đa 5 tầng, với mật độ xây dựng từ 85% đến 91,6%. Giá đất dự kiến áp dụng từ 46,7 triệu đồng/m2 đến 65,6 triệu đồng/m2, tùy vị trí.



Một hộ dân bàn giao giấy tờ nhà, đất cho cán bộ phường Hoàn Kiếm sau khi đã ký các giấy tờ liên quan. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Khu tái định cư Thượng Thanh gồm bốn tòa nhà NO15A – ĐN2, NO15A – ĐN3, NO15B – ĐN1 và NO15B – ĐN2, 7 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khu vực này gồm 67 căn hộ có diện tích từ 50 đến gần 90m2/căn, giá bán từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2.



Khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội) nằm trên ô đất ký hiệu 5.B1-CT, với tổng diện tích khoảng 20.760 m2. Khu đất nằm giữa các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 17,5 m đến 40 m, tiếp giáp các khu đất chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và các công trình công cộng.



Khu đất này gồm 143 lô đất (có diện tích từ 80 đến 180 m2), chủ yếu là đất ở thấp tầng (nhà liền kề) cao tối đa 5 tầng, chiếm diện tích hơn 12.346 m2, với mật độ xây dựng từ 74% đến 100%. Giá đất dự kiến dao động từ 10,18 triệu đồng/m2 đến 13,39 triệu đồng/m2, tùy vị trí.