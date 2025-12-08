Hà Nội chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ 13 hộ dân bên hồ Hoàn Kiếm

Sáng 8-12, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.
Người dân ủng hộ chủ trương làm dự án
Đợt 1 có 13 hộ dân sống trên đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ nhận hỗ trợ. Chính quyền cho biết đợt 2 sẽ tiếp tục chi trả với 12 hộ còn lại trong diện bồi thường.
Là một trong những hộ dân nhận tiền trong sáng nay, ông Nguyễn Vũ Hùng (sinh năm 1956) cho hay gia đình ông nhiều đời sinh sống tại ngõ 61 – Đinh Tiên Hoàng. Cả cuộc đời ông gắn bó với Phố Cổ, hồ Gươm, tuy nhiên khi Nhà nước có chủ trương mở rộng không gian hồ Hoàn Kiếm về phía Đông để làm quảng trường, công viên, bản thân ông và gia đình chấp hành và ủng hộ.
“Chúng tôi đã nhận tiền đền bù và được bố trí mua 80 m2 đất ở khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh. Chỗ tái định cư tuy không gần trung tâm như bên này nhưng chắc chắn thoáng mát hơn rồi” - ông Hùng nói.
Tương tự, ông Nguyễn Thành Long, chủ một khách sạn tại phố Lý Thái Tổ cũng chia sẻ gia đình ông là một trong những hộ dân nhận tiền đền bù đợt đầu để triển khai dự án.
“Chúng tôi được chính quyền bố trí mua đất tái định cư tại khu tái định cư Đông Hội, thuộc xã Đông An. Chúng tôi mua 120 m2 đất tái định cư ở bên đó” - ông Long cho hay.
Sau khi ký các giấy tờ, đại diện các hộ dân đã bàn giao sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho cán bộ phường Hoàn Kiếm và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ từ ngân hàng.
Các khu tái định cư đã sẵn sàng
Trước đó, ngày 22-10, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng phường Hoàn Kiếm đã tổ chức cho các hộ dân kiểm tra quỹ đất và nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh. Nhiều người dân cho rằng vị trí nhà, đất mới thoáng hơn, rộng hơn so với khu vực phố cổ hiện nay.
UBND phường Hoàn Kiếm cho biết thành phố đã thống nhất áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ đặc thù để vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi.
Theo đó, các hộ đủ điều kiện sẽ được bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và phường Việt Hưng; ngoài ra còn có phương án bố trí căn hộ tại khu nhà tái định cư Thượng Thanh (thuộc phường Việt Hưng).
Trong đó, khu đất tái định cư Khu đô thị mới Việt Hưng gồm 149 lô liền kề, diện tích từ 50 đến 90m2/lô, được phép xây dựng tối đa 5 tầng, với mật độ xây dựng từ 85% đến 91,6%. Giá đất dự kiến áp dụng từ 46,7 triệu đồng/m2 đến 65,6 triệu đồng/m2, tùy vị trí.
Khu tái định cư Thượng Thanh gồm bốn tòa nhà NO15A – ĐN2, NO15A – ĐN3, NO15B – ĐN1 và NO15B – ĐN2, 7 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khu vực này gồm 67 căn hộ có diện tích từ 50 đến gần 90m2/căn, giá bán từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2.
Khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội) nằm trên ô đất ký hiệu 5.B1-CT, với tổng diện tích khoảng 20.760 m2. Khu đất nằm giữa các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 17,5 m đến 40 m, tiếp giáp các khu đất chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và các công trình công cộng.
Khu đất này gồm 143 lô đất (có diện tích từ 80 đến 180 m2), chủ yếu là đất ở thấp tầng (nhà liền kề) cao tối đa 5 tầng, chiếm diện tích hơn 12.346 m2, với mật độ xây dựng từ 74% đến 100%. Giá đất dự kiến dao động từ 10,18 triệu đồng/m2 đến 13,39 triệu đồng/m2, tùy vị trí.
Dự án đầu tư, xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 bao gồm xây dựng phần nổi của quảng trường, công viên bằng nguồn vốn đầu tư công; Giai đoạn 2 bao gồm xây dựng ba tầng hầm dưới quảng trường, kết nối với ga C9 tuyến metro số 2 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo.
Khu vực thu hồi đất có 47 chủ sử dụng, gồm 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân. Trong phạm vi dự án có nhiều công trình kiến trúc giá trị như: trụ sở Viện Văn học, Điện lực Hà Nội, Sở VH-TT, “nhà đèn” và tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Điện lực Hà Nội.