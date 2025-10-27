Công an thông tin vụ người phụ nữ đuối nước tử vong ở hồ Hoàn Kiếm 27/10/2025 16:18

(PLO)- Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết lực lượng chức năng đã xuống hồ cứu người phụ nữ rồi đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông tin với báo chí vụ việc người phụ nữ tử vong ở khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, vào 7 giờ sáng 25-10, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (đoạn đối diện nhà số 9 Hàng Khay), người dân phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường bơi giữa hồ nên lập tức hô hoán kêu cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an phường đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ số 7 (Công an TP Hà Nội) và Trung tâm Cấp cứu 115 đến hiện trường.

Công an phường, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng người dân đã thuyết phục người phụ nữ vào bờ. Tuy nhiên, người này không vào mà tiếp tục bơi ra xa hơn.

Hình ảnh cắt từ clip do người dân quay.

Đội viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã cùng với một người đàn ông ngoại quốc bơi ra cứu người phụ nữ trên và đưa vào bờ.

Lực lượng cứu hộ và Trung tâm Cấp cứu 115 tiến hành sơ cứu tại chỗ cho người phụ nữ, sau đó đưa đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục cứu chữa nhưng người này không qua khỏi.

UBND phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra sự việc, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân; đồng thời xác minh nhân thân, danh tính người bị nạn.

Hiện Đảng ủy, UBND phường Hoàn Kiếm đang tiếp tục chỉ đạo Công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng xác định danh tính và thân nhân của nạn nhân để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mai táng theo quy định.