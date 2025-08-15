Tai nạn tàu hỏa và xe máy, người phụ nữ đi bán cá tử vong 15/08/2025 09:38

(PLO)- Người phụ nữ chạy xe máy chở cá biển đi bán thì xảy ra tai nạn đau lòng.

Sáng 15-8, tại điểm giao đường bộ dân sinh với đường sắt Bắc- Nam (đoạn qua xã Nghi Long cũ, nay là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và tàu hỏa làm một nạn nhân tử vong.

Chiếc xe máy trong vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, chị NQ (trú phường Nghi Thủy cũ, nay là phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) chạy xe máy mang BKS 37K5 - 06... chở cá biển đi bán. Khi chị Q chạy qua đường sắt Bắc-Nam thì tàu hỏa chạy Bắc-Nam tông trúng.

Tàu hỏa tạm dừng trên đường sắt Bắc-Nam để giải quyết vụ việc.

Cú tông mạnh khiến xe máy và chị Q văng ra khỏi đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cá biển rơi xuống đường. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tàu hỏa dừng lại để làm các thủ tục cần thiết rồi tiếp tục hành trình tránh ách tắc đường sắt Bắc-Nam.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.