Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 11-3, tại điểm giao lối đi tự mở với đường sắt Bắc-Nam (thuộc địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) làm xe tải và đầu tàu hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, chiếc xe tải chở đầy cát, biển số Nghệ An đi theo đường mòn tự mở cắt qua đường sắt Bắc- Nam.

Lúc này tàu hỏa SE8 (đầu máy D19E-921) chạy hướng TP.HCM - Hà Nội đang lao tới nhưng tài xế xe tải cố điều khiển chạy qua đường sắt Bắc - Nam.

Hậu quả, đầu tàu hỏa không kịp phanh, đã tông trúng xe tải làm đầu kéo tàu hư hỏng nặng, toa tàu bưu vụ phát điện bị trật bánh khỏi đường ray.

Xe tải cũng bị hư hỏng nặng.

Đầu tàu bị hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm đường sắt Bắc-Nam tại khu ga Mỹ Lý - Quán Hành (Nghệ An) bị ách tắc.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cẩu chiếc xe tải ra khỏi hiện trường, giải phóng để sớm thông đường sắt Bắc-Nam.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực để sớm thông đường sắt Bắc-Nam.

Hiện Công an huyện Nghi Lộc, Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ tai nạn nêu trên.

Bình Định yêu cầu đẩy nhanh điều tra vụ tai nạn lao động trên cao tốc Bắc-Nam (PLO)- UBND tỉnh Bình Định yêu cầu công an, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ tai nạn lao động trên công trường thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Phù Mỹ.

Đắc Lam