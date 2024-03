(PLO)- UBND tỉnh Bình Định yêu cầu công an, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ tai nạn lao động trên công trường thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Phù Mỹ.

Ngày 11-3, một nguồn tin của PLO cho biết, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ký công văn yêu cầu Công an tỉnh Bình Định, UBND huyện Phù Mỹ, Ban quản lý dự án 85 (thuộc Bộ GTVT) đẩy nhanh giải quyết vụ tai nạn lao động thuộc Dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Phù Mỹ, để sớm bàn giao lại mặt bằng triển khai thi công, đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Hiện trường vụ tai nạn làm hai công nhân bị đất đá vùi lấp, tử vong trên công trình thi công cao tốc Bắc-Nam đoạn qua huyện Phù Mỹ. Ảnh:TT

Chỉ đạo này của UBND tỉnh Bình Định xuất phát từ đề nghị của Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, đơn vị thi công hạng mục trên tuyến này.

Theo đó, phía doanh nghiệp có đề nghị về việc đẩy nhanh triển khai, hoàn thiện công tác nghiệp vụ và sớm hoàn trả mặt bằng thi công tại phạm vi đoạn tuyến công trình xảy ra sự cố tai nạn lao động thuộc dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Như PLO thông tin, vào ngày 8-11-2023, trong lúc thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật điện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ thì xảy ra tai nạn lao động khiến hai công nhân của Công ty TNHH Thuận Hưng (trụ sở tỉnh Bình Định) bị đất đá vùi lấp, dẫn đến tử vong.

Danh tính của hai nạn được xác định là ông NT(55 tuổi) và DCT (51 tuổi, cùng ngụ xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Sau đó, Công an tỉnh Bình Định đã giao Công an huyện Phù Mỹ điều tra, làm rõ vụ tai nạn.



Chiều 11-3, thông tin với PLO, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết trên cơ sở công văn của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã yêu cầu Công an huyện Phù Mỹ báo cáo tiến độ điều tra vụ việc.

Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn có tổng chiều dài tuyến 70,1km đi qua tỉnh Bình Định. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 12.401 tỉ đồng do Ban Quản lý dự án 85 làm Chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào ngày 1-1-2023. Dự kiến hoàn thành vào ngày 31-12-2025.

Bình Định: Cứu 2 bé trai bị sóng cuốn trên biển Trung Lương (PLO)- Người dân địa phương và lực lượng biên phòng, cứu 2 bé trai bị sóng cuốn ở biển Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

THU DỊU