Va chạm với xe đầu kéo, người phụ nữ tử vong tại chỗ 03/09/2025 10:49

(PLO)- Vụ va chạm xảy ra trên đường Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh, TP.HCM khiến một phụ nữ tử vong, giao thông ùn ứ.

Sáng 3-9, lực lượng chức năng xã Đông Thạnh phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa xe máy và xe đầu kéo ở giao lộ Lê Văn Khương - Trịnh Thị Dối.

Tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Ảnh: HT

Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, người dân địa phương nghe tiếng động mạnh, chạy ra kiểm tra thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy va chạm với xe đầu kéo biển số 50H-918..., nạn nhân tử vong tại chỗ. Bước đầu xác định người phụ nữ tên LTN (60 tuổi).

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: HT

Vụ việc khiến giao thông trên đường Lê Văn Khương ùn ứ nghiêm trọng nhiều giờ liền, hàng ngàn phương tiện di chuyển khó khăn. Đến hơn 10 giờ, cảnh sát vẫn phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tiết giao thông.

Công an đang trích xuất camera an ninh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.