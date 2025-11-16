1.000 người trong trang phục truyền thống diễu hành ở hồ Hoàn Kiếm 16/11/2025 17:23

(PLO)- Khoảng 1.000 người trong trang phục truyền thống đã diễu hành quanh không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tạo nên bức tranh văn hóa rực rỡ trong Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”.

Chiều ngày 15-7, ngày hội “Bách Hoa Bộ Hành” được tổ chức lần thứ bảy, do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội 2025.

Trước đó, chương trình đã lan tỏa văn hóa cổ phục từ TP.HCM (mùa xuân) đến Huế (mùa hạ) trước khi trở lại Thủ đô vào mùa đông năm nay.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, sự kiện quy tụ các nhóm nghiên cứu, nhà thiết kế và cộng đồng yêu áo dài truyền thống, tái hiện hệ thống trang phục từ áo dài ngũ thân, nhật bình đến giao lĩnh, viên lĩnh…

Các bạn trẻ trong trang phục áo dài cổ, khoe sắc rực rỡ bên không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BTC

Từng bộ Việt phục được sưu tầm, phục dựng công phu, mang lại không khí lễ hội sống động giữa lòng phố cổ.

Đoàn diễu hành được chia thành nhiều khối theo chủ đề như: cổ phục Việt Nam qua các thời kỳ; cổ phục 54 dân tộc nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; cổ phục triều Lý – Trần – Lê – Nguyễn; khối cổ phục ASEAN nhân dịp 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN; cùng khối cộng đồng hưởng ứng chương trình.

Đoàn diễn di chuyển qua các tuyến phố: Lê Thánh Tông – Lý Thường Kiệt – Hàng Bài – khu vực hồ Hoàn Kiếm – Tràng Tiền – Phủ Doãn – trở lại điểm xuất phát. Hai bên đường, đông đảo nhiếp ảnh gia và du khách tạo nên những “studio ngoài trời”, ghi lại hàng loạt khoảnh khắc ấn tượng.

Các bạn trẻ với trang phục áo dài cổ khoe sắc rực rỡ bên không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút khá nhiều người dân, du khách thưởng lãm. Ảnh: BTC

Màu đỏ, vàng, lam, lục của Việt phục nổi bật dưới ánh chiều thu khiến nhiều du khách dừng lại chụp ảnh, livestream, giao lưu cùng đoàn diễn. Nhiều bạn trẻ chia sẻ đây là cơ hội hiếm để thử các bộ cổ phục và tìm hiểu thêm về chất liệu, kỹ thuật may truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, Sở Du lịch Hà Nội cũng giới thiệu tour buýt đưa du khách mặc áo dài tham quan các điểm đến nổi bật như Nhà hát Lớn, Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hồ Tây, đền Quán Thánh, chùa Trấn Quốc…

Theo Sở Du lịch Hà Nội, Ngày hội “Bách Hoa Bộ Hành” cho thấy Việt phục đang trở thành xu hướng tích cực trong giới trẻ, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị di sản giữa không gian mang tính biểu tượng của Thủ đô.

Chương trình hướng đến quảng bá áo dài – di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.