Chiều tối nay, TP.HCM dự báo có mưa nhiều nơi, cảnh báo triều cường trên mức báo động 26/10/2025 16:38

(PLO)- Đỉnh triều cường cao nhất trong ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I sẽ duy trì đến hết ngày 27-10.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, những ngày qua, tại TP.HCM và khu vực miền Đông Nam Bộ có mưa lớn. Đồng thời các hồ chứa thủy điện xả và kết hợp với triều cường cao gây nên ngập lụt nghiêm trọng nhiều nơi.

Mưa lớn và triều cường kết hợp gây ngập nặng tại đường Tô Ngọc Vân, phường Thới An, TP.HCM sáng 26-10. Ảnh: QH

Theo dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong một ngày nữa, sau đó xuống nhanh. Đỉnh triều cao nhất ngày ở mức xấp xỉ hoặc trên báo động I sẽ duy trì đến hết ngày 27-10.

Mưa lớn và triều cường gây ngập úng ở phường Thới An ảnh hưởng đến đời sống người dân. Video: NDCC

Dự báo tình hình mưa ở TP.HCM chiều và tối 26-10, có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Nguyên nhân gây mưa ở TP.HCM do rãnh áp thấp có trục qua Nam Bộ. Gió đông bắc cường độ yếu đến trung bình trên vùng biển Nam Bộ.

Mưa vào khuya 26-10 nhưng đến gần trưa 26-10 nước vẫn chưa rút ở phường Thới An, TP.HCM. Ảnh: QH

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, TP.HCM ban ngày có lúc giảm mây và nắng, trưa chiều và tối có mưa rào nhiều nơi có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to.

"Tổng lượng mưa từ ngày 28-10 đến ngày 29-10 phổ biến 40-100 mm. Mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì tới hết ngày 30-10. Từ ngày 31-10, mưa giảm dần cả về diện và lượng.

Cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh"- khuyến cáo từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.