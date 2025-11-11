Ngập liên tục 2 ngày, người dân TP.HCM vất vả kê đồ đạc 11/11/2025 18:58

(PLO)- Nước bất ngờ dâng cao do ảnh hưởng xả lũ hồ Dầu Tiếng khiến nhiều khu vực ở phường An Phú Đông, TP.HCM ngập sâu.

Chiều 11-11, nhiều khu vực ở phường An Phú Đông vẫn chìm trong nước. Dọc tuyến TL37, mực nước dao động hơn 50 cm.

Trên những con hẻm nhỏ, người dân hối hả tát nước, kê lại đồ đạc, tiếng xô chậu, tiếng máy bơm hòa vào không khí khẩn trương sau hơn một ngày chống chọi nước dâng.

Người dân tất bật dọn dẹp, chờ nước rút.

Nước ngập lên đến đầu gối.

Người dân cho biết, cơn ngập đến rất nhanh, bắt đầu từ ngày 10-11. Chỉ trong vài phút, kênh Ba Thôn bất ngờ dâng cao, nước tràn lên mặt đường, len vào nhà dân hai bên tuyến TL37. Nhiều người phải thức trắng cả đêm để canh nước. Có chỗ ngập tới cả mét, trẻ em không đi học được, người lớn cũng phải nghỉ làm.

Người dân vất vả di chuyển vào nhà, xe máy phải đem đi gửi tạm.

Nước lênh láng cả khu vực.

Người dân dùng ghế kê đồ đạc lên cao, hạn chế hư hỏng.

Đợt ngập này xảy ra sau khi hồ Dầu Tiếng xả lũ, khiến nhiều khu vực ở An Phú Đông bị ảnh hưởng nặng. Chính quyền phường đã phải kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp ngay từ tối 10-11, xuyên đêm đến trưa 11-11 vẫn tiếp diễn.

Nhiều nhà dùng thanh chắn để ngăn dòng nước.

Nước ngập làm cuộc sống, sinh hoạt bị đảo lộn.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, cho biết phường đã huy động toàn bộ lực lượng dân quân túc trực 24/24, đồng thời thông báo đến từng khu phố để người dân kịp di dời tài sản.

Theo dự báo của phường, tối nay khi cửa cống Ba Thôn được đóng, tình trạng ngập có thể sẽ giảm. Tuy nhiên, toàn bộ lực lượng vẫn được yêu cầu túc trực, máy móc duy trì sẵn sàng. Hiện chưa có thống kê cụ thể số hộ bị ảnh hưởng, ngập chủ yếu tập trung quanh khu vực ven kênh Ba Thôn.

Những chậu cây được kê lên cao.