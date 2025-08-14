Đề nghị bãi rác Đa Phước chưa thực hiện việc dừng tiếp nhận rác vào ban ngày 14/08/2025 17:40

(PLO)- Công TNHH Xử lý chất thải Việt Nam thông báo từ ngày 15-8, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày thay vì cả ngày và đêm như trước đây.

Ngày 14-8, Sở NN&MT TP.HCM đã có văn bản thông tin về thời gian tiếp nhận rác sinh hoạt tại khu xử lý chất thải Đa Phước.

Hiện trạng của bãi rác Đa Phước. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo Sở NN&MT, ngày 11-8, Sở đã nhận được văn bản của Công TNHH Xử lý chất thải Việt Nam thông báo về thời gian tiếp nhận rác thải sinh hoạt tại bãi rác Đa Phước.

Theo đó, từ ngày 15-8, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày thay vì cả ngày và đêm như trước đây.

Liên quan đến việc Công ty đề nghị điều chỉnh giờ tiếp nhận rác sinh hoạt tại bãi chôn lấp Đa Phước, ngày 30-6, UBND TP đã có công văn, đồng thời ngày 7-8, Sở NN&MT cũng đã có công văn gửi Công ty đề nghị phối hợp thực hiện.

Công văn của UBND TP đã nêu rõ, TP.HCM mới sáp nhập và thành lập chính quyền hai cấp nên hệ thống chính quyền cấp phường, xã cần phải có thời gian để sắp xếp ổn định trong hoạt động hệ thống thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn TP.

Do vậy, UBND TP đã đề nghị Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam tạm thời giữ nguyên hoạt động giờ tiếp nhận rác sinh hoạt đã và đang thực hiện cho đến sau khi TP tổng rà soát, sắp xếp lại quy trình thu gom, vận chuyển để đảm bảo an ninh chất thải.

Tuy nhiên, tại văn bản 11-8 của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam, công ty thông báo điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác tại bãi chôn lấp Đa Phước từ ngày 15-8. Việc điều chỉnh này sẽ tác động đến công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn chính quyền địa phương hai cấp đang triển khai thực hiện. Cạnh đó, TP cũng đang cùng cả nước tiến tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Để không làm ảnh hưởng đến công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt và Lễ Kỷ niệm 80 năm của quốc gia trên địa bàn TP được triển khai đảm bảo an ninh, chính trị, an toàn tuyệt đối, Sở NN&MT đề nghị Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam điều chỉnh thời gian tiếp nhận rác sinh hoạt tại khu xử lý chất thải Đa Phước theo đề nghị của Công ty kể từ ngày 1-10 - 2025.

Trong thời gian này, Sở NN&MT sẽ làm việc với các địa phương và đơn vị vận chuyển để điều chỉnh thời gian giao rác sinh hoạt đến Công ty"- Sở NN&MT TP đề nghị.