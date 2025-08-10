TP.HCM: Bị phản ánh qua video, tài xế xe rác bị CSGT xử phạt 10/08/2025 20:57

(PLO) - Qua phản ánh của người dân, Đội CSGT An Sương đã xác minh và lập biên bản xử phạt tài xế xe rác có hành vi chuyển làn đường sai quy định trên đường Tô Ký, TP.HCM.

Ngày 10-8, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt nam tài xế xe chở rác có hành vi chuyển làn đường sai quy định, gây nguy hiểm cho người đi đường trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Trước đó, ngày 5-8, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tiếp nhận clip dài khoảng 30 giây phản ánh một xe tải chở rác lưu thông trên đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm là xe ô tô tải của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận. Đội CSGT An Sương đã làm việc với công ty và mời tài xế liên quan đến làm việc.

Camera hành trình chạy phía sau ghi cảnh tài xế xe rác chạy tốc độ nhanh, rẽ hướng sai quy định. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 6-8, tài xế NTĐ (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), người điều khiển phương tiện vi phạm đã đến trụ sở Đội CSGT An Sương làm việc. Ông Đ khai nhận, vào khoảng 20 giờ 06 phút ngày 4-8, ông điều khiển xe tải chở rác biển số 51D-96… lưu thông trên đường Tô Ký hướng từ cầu vượt Quang Trung về đường Đông Bắc.

Khi đi đến giao lộ Tô Ký – Đông Bắc, ông chuyển làn sang trái để quay đầu xe nhưng đã điều khiển xe đi qua vạch phân chia các làn xe cùng chiều (vạch 2.2).

Căn cứ lời khai phù hợp với hình ảnh video và kết quả xác minh, Đội CSGT An Sương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông NTĐ về hành vi “chuyển làn đường không đúng nơi cho phép”.

Tài xế xe rác làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Đ cho biết do đường hẹp và cần khoảng trống để quay đầu xe nên đã chuyển làn như trong clip. Đồng thời, ông cũng thừa nhận gia đình có việc đột xuất nên điều khiển xe với tốc độ nhanh hơn bình thường. Ông Đ nhận thức được hành vi vi phạm và cam kết rút kinh nghiệm khi tham gia giao thông.

Với hành vi nêu trên, ông NTĐ bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không chủ quan dù không có mặt lực lượng CSGT, vì hành vi vi phạm có thể bị phát hiện và phản ánh qua camera hành trình, điện thoại hoặc các thiết bị ghi hình khác.