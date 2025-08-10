TP.HCM: Cháy ô tô 7 chỗ khi trời đang mưa gần cầu vượt Gò Dưa 10/08/2025 20:13

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát dữ dội khi xe ô tô đang chuẩn bị lên cầu vượt Gò Dưa, phường Tam Bình, TP.HCM.

Tối 10-8, Công an phường Tam Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP.HCM xử lý hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô 7 chỗ khi đang di chuyển qua khu vực cầu Gò Dưa.

TP.HCM: Cháy ô tô 7 chỗ khi trời đang mưa gần cầu vượt Gò Dưa. Ảnh: PHẠM HẢI

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, người đàn ông 35 tuổi điều khiển ô tô bảy chỗ từ TP.HCM đi tỉnh Tây Ninh. Khi xe chuẩn bị qua cầu Gò Dưa (phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ) thì tài xế phát hiện mùi khét phát ra từ khoang động cơ.

Lúc này trời đang mưa, tài xế lập tức dừng xe để kiểm tra thì thấy lửa bốc lên dữ dội từ phần đầu xe. Anh hô hoán nhờ người đi đường hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động xe chữa cháy cùng lực lượng đến hiện trường, nhanh chóng khống chế và dập tắt đám cháy.

Hiện trường xe 7 chỗ hư hỏng nặng phần nắp capo, giao thông qua khu vực cầu vượt Gò Dưa bị ùn ứ. Ảnh: PH

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến phần đầu ô tô bị hư hỏng nặng. Tài xế cho biết đã mua xe hơn 5 năm trước và thời điểm xảy ra cháy, anh đang đi một mình. Ảnh hưởng của vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.