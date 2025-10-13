Từ 1-12, bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác từ 18 đến 6 giờ 13/10/2025 18:43

(PLO)- Các đơn vị có liên quan cần đảm bảo không gây ùn ứ rác ở các điểm hẹn, trạm trung chuyển khi bãi rác Đa Phước thay đổi thời gian tiếp nhận rác.

UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được liên quan đến thời gian tiếp nhận rác sinh hoạt tại bãi chôn lấp Đa Phước.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận, huyện, Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức tổ chức, phối hợp với UBND các phường, xã, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP và các đơn vị có liên quan thực hiện thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt phù hợp với thời gian tiếp nhận rác ở bãi rác Đa Phước.

Cụ thể, thời gian tiếp nhận rác từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 1-12-2025.

Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong quá trình thực hiện, nếu có các thay đổi liên quan đến kinh phí vận chuyển rác sinh hoạt, các đơn vị báo cáo Sở NN&MT tổng hợp, báo cáo UBND TP để xem xét, hướng dẫn thực hiện.

"Các đơn vị có liên quan cần bố trí phương tiện vận chuyển, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo công tác vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn được liên tục, kịp thời. Đảm bảo không gây ùn ứ, ứ đọng rác sinh hoạt tại các điểm hẹn, trạm trung chuyển, đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh chất thải trên địa bàn TP"- Chủ tịch UBND TP yêu cầu.

Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TP được giao phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện điều phối khối lượng rác sinh hoạt từ các địa bàn quản lý của UBND phường, xã về các cơ sở xử lý chất thải trên địa bàn TP và theo thời gian điều chỉnh của Công ty TNHH xử lý chất thải Việt Nam (VWS) - đơn vị quản lý bãi rác Đa Phước.

Sở NN&MT sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan để chủ động xem xét, giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.