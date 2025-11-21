Rác tràn ngập kéo dài hàng km trên bãi biển Nha Trang

Rác tràn ngập kéo dài hàng km trên bãi biển Nha Trang

Xuân Hoát

(PLO)- Sau trận mưa lũ kỷ lục, bãi biển Nha Trang dày đặc rác từ thượng nguồn đổ về.

z7248724199150_3e820250f94f16020bf11f2012490f4c.jpg
Chiều 21-11, sóng biển vẫn cao 2 - 3 m ập vào bãi biển Nha Trang. Trên bờ biển, hàng trăm tấn rác thải đủ loại dạt vào bờ.
z7248724087203_9d111cde1fc7671aa7630b8aac22bcb6.jpg
Có đủ loại rác thải từ gỗ, cây bụi, chai nhựa đến đồ dùng cá nhân của người dân bị lũ cuốn trôi theo con nước chảy ra biển.
z7248724031585_c5fd2dbfb49cd7e12dd88711e3f96c17.jpg
Lớp rác thải dày đặc, ken cứng bãi biển Nha Trang dài cả chục km.
z7248724593830_daf429742a2e9be493bf40f332c8038f.jpg
Cảnh tượng rác thải tràn ngập khiến du khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ.
z7248724255163_40c6ca87dc71297dee5b949504419ba6.jpg
Nhiều người dân, du khách ra bãi biển ngắm cảnh bất ngờ khi rác tràn ngập. "Rác quá nhiều, chưa bao giờ tôi chứng kiến rác tấp vào bờ biển nhiều như vậy" - anh Cường, một du khách cho biết.
z7248724593868_d7db2994a8bf8b322c249e3deed5fe2c.jpg
Nhiều cây gỗ to cũng bị sóng đánh dạt vào bờ biển.
z7248724142245_913b3c2333cb5d72bdbee2c32de7219b.jpg
Có đủ loại rác thải bị sóng đánh dạt vào bờ biển Nha Trang.
z7248724537622_7c1181d81ed75fbc3086a4780128acb0.jpg
Từ đôi dép của một bé nhỏ nào đó...
z7248724199087_f29d93aa0621843de127a7e3ccc59801.jpg
... đến chai nhựa nước ngọt.
z7248724480409_60db6eff4c0b4f8808ff783116c43176.jpg
Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ vì thường ngày bãi biển Nha Trang là nơi tuyệt đẹp để tắm biển, sưởi nắng, ngắm cảnh mỗi buổi chiều.
z7248724480562_1a43a3d74c327c459723fd159c6294d2.jpg
Phải mất rất nhiều thời gian để dọn xong đống rác thải trên bờ biển Nha Trang.
z7248724255163_40c6ca87dc71297dee5b949504419ba6.jpg
Dự báo đêm nay và ngày mai, mưa vẫn rất lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, nước từ thượng nguồn vẫn đổ về cuồn cuộn.
z7248724087116_811426471ce827b90d712755d2feb0cb.jpg
Sóng biển vẫn cao 2 - 3 m, mang theo nước đục, rác thải tấp vào bờ biển Nha Trang.
Xuân Hoát
