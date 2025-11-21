Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh
Rác tràn ngập kéo dài hàng km trên bãi biển Nha Trang
21/11/2025 21:28
Xuân Hoát
(PLO)- Sau trận mưa lũ kỷ lục, bãi biển Nha Trang dày đặc rác từ thượng nguồn đổ về.
Chiều 21-11, sóng biển vẫn cao 2 - 3 m ập vào bãi biển Nha Trang. Trên bờ biển, hàng trăm tấn
rác
thải đủ loại dạt vào bờ.
Có đủ loại rác thải từ gỗ, cây bụi, chai nhựa đến đồ dùng cá nhân của người dân bị lũ cuốn trôi theo con nước chảy ra biển.
Lớp rác thải dày đặc, ken cứng bãi biển Nha Trang dài cả chục km.
Cảnh tượng rác thải tràn ngập khiến du khách nước ngoài tỏ ra bất ngờ.
Nhiều người dân, du khách ra bãi biển ngắm cảnh bất ngờ khi rác tràn ngập. "Rác quá nhiều, chưa bao giờ tôi chứng kiến rác tấp vào bờ biển nhiều như vậy" - anh Cường, một du khách cho biết.
Nhiều cây gỗ to cũng bị sóng đánh dạt vào bờ biển.
Có đủ loại rác thải bị sóng đánh dạt vào bờ biển Nha Trang.
Từ đôi dép của một bé nhỏ nào đó...
... đến chai nhựa nước ngọt.
Nhiều du khách tỏ ra bất ngờ vì thường ngày bãi biển Nha Trang là nơi tuyệt
đẹp
để tắm biển, sưởi nắng, ngắm cảnh mỗi buổi chiều.
Phải mất rất nhiều thời gian để dọn xong đống rác thải trên bờ biển Nha Trang.
Dự báo đêm nay và ngày mai, mưa vẫn rất lớn trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa
, nước từ thượng nguồn vẫn đổ về cuồn cuộn.
Sóng biển vẫn cao 2 - 3 m, mang theo nước đục, rác thải tấp vào bờ biển Nha Trang.
Người dân ở Nha Trang phá ngói cứu người khi nước dâng cao 4 m
Xuân Hoát
