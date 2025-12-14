Bộ Xây dựng trả lời về chủ trương phát triển giao thông xanh và xe điện 14/12/2025 21:34

(PLO)- Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri TP.HCM xoay quanh chủ trương từng bước hạn chế phương tiện giao thông chạy bằng xăng dầu để chuyển sang phương tiện chạy điện.

Độ an toàn và việc xử lý pin xe sau sử dụng

Theo đó, cử tri TP.HCM cho rằng, bên cạnh những lợi ích, xe điện vẫn tồn tại khó khăn trong khâu thu hồi và xử lý pin sau khi hết vòng đời sử dụng.

Cử tri TP cũng kiến nghị Nhà nước có lộ trình cụ thể, đồng bộ từ sản xuất, sử dụng đến xử lý pin, phát triển hạ tầng sạc và ưu tiên đẩy mạnh các nguồn năng lượng tái tạo để bảo đảm việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông phù hợp với sự phát triển, bền vững và thực sự bảo vệ môi trường.

Xe điện ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố.

Khung pháp lý đã đầy đủ để triển khai

Theo Bộ Xây dựng, chủ trương phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường nói chung và phương tiện sử dụng điện nói riêng đã được nêu tại Nghị quyết số 55/2020 và Nghị quyết số 70/2025 của Bộ Chính trị.

Triển khai các nghị quyết trên, đồng thời thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí mê-tan trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Chương trình này đã xác định rõ mục tiêu, lộ trình chuyển đổi sang sử dụng điện và năng lượng xanh trong giao thông, đồng thời phân công cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho từng bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, bộ đã nghiên cứu, xây dựng và trình Chính phủ ban hành 2 nghị định; 9 thông tư và 38 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trong đó bao gồm cả phương tiện sử dụng điện.

Đến nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cơ bản đã hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để xe điện được sản xuất, lưu hành và quản lý tương tự như các loại phương tiện khác.

Về phát triển hệ thống trạm sạc, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì nghiên cứu, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc xe điện (bao gồm các tiêu chuẩn an toàn, phòng cháy chữa cháy), phát triển hệ thống trạm sạc cho xe cơ giới sử dụng điện.

Riêng về câu hỏi xử lý pin xe điện, Bộ Xây dựng dẫn lại Quyết định số 16/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã có quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, bao gồm pin và ắc quy sử dụng cho xe cơ giới.

Tuy nhiên, bộ cũng thẳng thắn thừa nhận những lo ngại của cử tri về thách thức trong xử lý pin xe điện là hoàn toàn xác đáng. Đây không chỉ là bài toán của riêng Việt Nam mà còn là vấn đề nan giải đối với nhiều quốc gia trên thế giới trong quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông điện hóa.

Bộ Xây dựng ghi nhận kiến nghị của cử tri để tiếp tục có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong quá trình sửa đổi, bổ sung quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, trong đó có pin xe điện.