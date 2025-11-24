Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng trong vùng phát thải thấp theo giờ 24/11/2025 14:15

(PLO)- Trong tuần này, TP Hà Nội sẽ xem xét điều chỉnh nghị quyết về vùng phát thải thấp tại khu vực nội thành để thực hiện cấm xe máy chạy xăng dầu theo khung giờ nhất định.

Sáng 24-11, tại hội nghị thông tin về kỳ họp thứ 28 (diễn ra từ ngày 26 đến 28-11), HĐND TP Hà Nội đã trả lời nhiều câu hỏi của báo chí liên quan đến chủ trương hạn chế và tiến tới cấm phương tiện giao thông chạy xăng dầu tại vùng phát thải thấp.

Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội, cho biết việc xử lý ô nhiễm môi trường và ô nhiễm không khí là nội dung đang được cử tri Thủ đô đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nhiệm vụ được các cơ quan Trung ương chỉ đạo sát sao.

Theo ông Huân, ngày 12-12-2024, HĐND TP đã ban hành Nghị quyết 47 về triển khai vùng phát thải thấp theo quy định của Luật Thủ đô. Tiếp đó, Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong đó có Chỉ thị 20 của Thủ tướng và gần đây nhất là Kế hoạch 2300 (ngày 19-11-2025) về giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên toàn quốc.

Ông Đàm Văn Huân, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hà Nội.

“Từ yêu cầu thực tiễn và những vấn đề đặt ra sau Đại hội Đảng bộ TP, nhiệm vụ khắc phục ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí, ngày càng cấp thiết” - ông Huân nói.

Tại kỳ họp cuối năm này, UBND TP đã trình HĐND nội dung điều chỉnh, thay thế Nghị quyết 47. Trong tờ trình có nhiều nội dung, bao gồm cả các biện pháp và lộ trình tổ chức thực hiện. Nội dung mà phóng viên nêu cũng là một trong những giải pháp thuộc nhóm giải pháp tổng thể mà UBND TP đề xuất.

Hà Nội dự định cấm xe máy chạy xăng dầu theo giờ đi vào vùng phát thải thấp. Ảnh: PV

“Đây là chính sách tác động trực tiếp đến kinh tế - xã hội và đời sống người dân, vì vậy HĐND TP sẽ thảo luận rất kỹ để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với điều kiện của Thủ đô” - ông Huân nhấn mạnh.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, TP sẽ cung cấp thông tin đầy đủ đến báo chí nhằm tuyên truyền, tạo sự đồng thuận và chuẩn bị điều kiện triển khai trên thực tế. Ông Huân cho biết đây là nội dung “khó và rất quan trọng”, nhưng là cơ sở cần thiết để từng bước khắc phục ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí cho người dân Hà Nội.