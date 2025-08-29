Hà Nội dự kiến mở rộng vùng cấm xe chạy xăng, dầu từ tháng 7-2026 29/08/2025 16:58

(PLO)- Hà Nội dự kiến mở rộng vùng cấm xe chạy xăng dầu tại khu vực các quận nội thành cũ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ tháng 7-2026.

UBND TP Hà Nội vừa hoàn tất việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quy định thực hiện vùng phát thải thấp (LEZ) trên địa bàn theo Luật Thủ đô. Nội dung dự thảo sẽ được trình HĐND TP xem xét tại kỳ họp cuối năm 2025 và dự kiến có hiệu lực từ năm 2026.

Theo dự thảo, Hà Nội sẽ điều chỉnh lộ trình và phạm vi áp dụng vùng LEZ sớm hơn so với Nghị quyết 47/2024, phù hợp với Chỉ thị 20 của Thủ tướng về các giải pháp cấp bách xử lý ô nhiễm môi trường.

Cụ thể, từ 1-7-2026, vùng LEZ sẽ được áp dụng trong phạm vi Vành đai 1; đến 1-1-2028 mở rộng ra Vành đai 2; từ 1-1-2030 sẽ phủ tới Vành đai 3, đồng thời khuyến khích các xã, phường khác lập vùng phát thải thấp.

Hà Nội dự kiến mở rộng vùng cấm xe chạy xăng dầu tại khu vực các quận nội thành cũ để giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ tháng 7-2026. Ảnh: Phi Hùng

Từ năm 2031 trở đi, các khu vực đáp ứng một trong ba tiêu chí đều phải triển khai vùng LEZ, gồm:

Nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt, hạn chế phát thải theo Quy hoạch Thủ đô; đặc biệt là khu dân cư tập trung tại 12 quận cũ; khu vực thường xuyên ùn tắc giao thông; khu vực có chất lượng không khí trung bình năm không đạt quy chuẩn quốc gia.

Hà Nội sẽ cấm xe tải hạng nặng chạy dầu diesel, xe máy và mô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đồng thời hạn chế hoặc cấm ô tô không đạt chuẩn khí thải mức 4 tại các vùng LEZ.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng sẽ đề xuất ban hành phí, lệ phí môi trường đối với phương tiện cơ giới có phát thải.

Theo thống kê, đến hết năm 2024, Hà Nội có hơn 9,2 triệu phương tiện đang lưu thông, gồm 1,1 triệu ô tô và 6,9 triệu xe máy. Ngoài ra, còn khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh, thành khác tham gia giao thông trên địa bàn.

Dự thảo được kỳ vọng sẽ tạo “cú hích” chuyển đổi phương tiện xanh, giảm áp lực ô nhiễm và ùn tắc giao thông tại Thủ đô.