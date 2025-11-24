Hà Nội đề xuất hỗ trợ tới 20 triệu đồng cho người dân đổi xe máy điện 24/11/2025 09:45

(PLO)- TP Hà Nội kiến nghị hỗ trợ tối đa cho người dân khi đổi xe máy xăng sang xe máy điện.

Tại kỳ họp thứ 28 (từ ngày 26 đến 28-11), HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét thông qua hai nghị quyết về vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sang năng lượng sạch.

Theo dự thảo, cá nhân thường trú hoặc tạm trú liên tục từ hai năm, đang sở hữu xe máy chạy nhiên liệu hóa thạch, sẽ được hỗ trợ 20% giá trị xe máy điện (giá từ 10 triệu đồng trở lên), nhưng không quá 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Riêng hộ nghèo được hỗ trợ tới 20 triệu đồng, hộ cận nghèo 15 triệu đồng và mỗi người chỉ được hỗ trợ một lần. Chính sách áp dụng đến trước ngày 1-1-2031.

Mức hỗ trợ này cao hơn đề xuất của Sở Xây dựng hồi tháng 7 (3–5 triệu đồng) và tương đương chính sách TP.HCM đang xây dựng.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp, thành phố dự kiến giảm 50% lệ phí cấp đăng ký, biển số cho xe chuyển đổi sang năng lượng sạch; hộ nghèo và cận nghèo được miễn 100%, áp dụng đến trước năm 2031.

Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Hà Nội đề xuất hỗ trợ 30% tiền lãi vay (tối đa 12 tháng) khi mua xe máy điện tại các đơn vị liên kết ngân hàng hoặc công ty tài chính.

Doanh nghiệp taxi và xe buýt chuyển sang phương tiện giao thông xanh và giữ nguyên biển số định danh sẽ được hỗ trợ toàn bộ lệ phí.

Khí thải từ phương tiện giao thông chạy xăng, dầu, bụi xây dựng... đang là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí đối với TP Hà Nội.

Doanh nghiệp cho thuê xe hoặc sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố làm điểm đỗ cho xe xanh được miễn phí tối đa 5 năm.

Song song việc hạn chế phương tiện cá nhân, Hà Nội mở rộng nhóm được miễn tiền vé khi sử dụng vận tải công cộng khối lượng lớn, gồm người có công; người khuyết tật; người cao tuổi; Trẻ em dưới 6 tuổi; Hộ nghèo; Học sinh, sinh viên; Công nhân trong khu công nghiệp

Dự thảo cũng nêu rõ: UBND cấp xã sẽ đề xuất vị trí xây trạm nạp công cộng. Các bãi đỗ xe trong chung cư, tòa nhà thương mại, bệnh viện và công trình công cộng khu vực vành đai 3 phải chuyển đổi tối thiểu 15% chỗ đỗ sang trạm nạp trước ngày 1-1-2030; công trình xây mới phải đạt 30%.

Hạ tầng đường bộ trong vành đai 3 cũng phải đảm bảo tối thiểu 15% trạm nạp trước 2030, các dự án mới yêu cầu 30%.

Thành phố dự kiến hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư trạm nạp gồm: 30% tiền lãi vay trong tối đa 5 năm; 50% chi phí giải phóng mặt bằng; Miễn 100% tiền thuê đất trong 5 năm đầu

Các dự án này được lập, thẩm định và quyết định đầu tư ngay, không phải qua thủ tục chủ trương đầu tư.

Các chính sách mới nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô 2024 và Chỉ thị 20 của Thủ tướng về ngăn ô nhiễm. Theo lộ trình, từ 1-7-2026, Hà Nội cấm xe máy xăng trong vành đai 1; năm 2028, cấm xe máy trong vành đai 2; từ năm 2030, cấm xe máy trong vành đai 3, đồng thời hạn chế ô tô chạy xăng, dầu.

Hà Nội hiện có khoảng 6,9 triệu xe máy, riêng vành đai 1 có khoảng 450.000 xe. Tại tọa đàm tháng 7-2025, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết xe máy xăng chiếm 60% nguồn gây ô nhiễm, trong khi 70% xe đang lưu hành là xe cũ, khó kiểm soát khí thải.