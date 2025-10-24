Hoàn chỉnh đề án chuyển đổi xe máy xăng sang xe điện cho tài xế công nghệ trước 31-10 24/10/2025 20:45

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu hoàn chỉnh đề án chuyển đổi xe máy xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP trước ngày 31-10.

Ngày 24-10, Văn phòng UBND TP.HCM thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Sở Xây dựng đánh giá, đến thời điểm hiện nay, công tác chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn TP.HCM đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Tỷ lệ xe buýt sử dụng điện và khí CNG hiện chiếm 45,2% tổng số xe buýt đang hoạt động trên địa bàn TP; xe taxi điện đạt tỷ lệ 71%; xe máy điện chiếm khoảng 28,1%. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng sạc điện cho phương tiện giao thông tiếp tục được mở rộng, với khoảng 1.000 trạm sạc đã được đưa vào vận hành.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, khẩn trương rà soát tổng thể các chương trình, đề án, kế hoạch đang triển khai liên quan đến chủ trương chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đơn cử như Đề án tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, đề án phát triển đường sắt đô thị, đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông....

Đồng thời, phân tích, đánh giá và đề xuất cụ thể những nội dung công việc cần tiếp tục triển khai, điều chỉnh, bổ sung hoặc kết thúc để chuyển sang giai đoạn mới.

Nội dung đề xuất phải bảo đảm tính đồng bộ, kế thừa, không trùng lắp, góp phần thống nhất định hướng chuyển đổi xanh, giảm phát thải trong lĩnh vực giao thông vận tải. Hoàn thành trước ngày 15-11.

Về Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP.HCM, UBND TP yêu cầu ở giai đoạn 1, Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết, báo cáo UBND TP (trước ngày 22-10) trình HĐND TP tại kỳ họp tháng 11-2025 theo đúng kế hoạch.

Ở giai đoạn 2, Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện các thủ tục theo quy định để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải tại một số khu vực đủ điều kiện (như Côn Đảo, Cần Giờ).

Đối với những khu vực còn lại thì tiếp tục nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ để trình trong Quý 1-2026.

TP.HCM yêu cầu hoàn chỉnh đề án chuyển đổi xe xăng sang xe điện cho tài xế xe công nghệ trước 31-10.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn TP, trình UBND TP ban hành trước ngày 15-11. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục theo quy định để đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện kết nối từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm đặc khu Côn Đảo vào đầu tháng 12- 2025.

Về Đề án “Chuyển đổi xe hai bánh từ xăng sang điện cho toàn bộ tài xế công nghệ và giao hàng tại TP”, UBND TP giao Viện Nghiên cứu phát triển TP khẩn trương hoàn chỉnh nội dung đề án theo ý kiến góp ý tại cuộc họp; gửi Sở Xây dựng thẩm định trước ngày 31-10.



Trong quá trình thẩm định, Sở cần lưu ý đánh giá, làm rõ cơ sở pháp lý về thẩm quyền và trình tự, thủ tục liên quan đến việc triển khai kết quả nghiên cứu Đề án, nhất là việc ban hành cơ chế, chính sách mới, đột phá nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải. Hoàn thành trước ngày 20-11.