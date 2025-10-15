TP.HCM yêu cầu công bố lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trước 5-12 15/10/2025 14:37

(PLO)- TP.HCM yêu cầu sớm công bố lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, kèm chính sách hỗ trợ cụ thể và áp dụng công cụ kinh tế thay cho mệnh lệnh hành chính.

Mới đây, UBND TP.HCM đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND TP tổ chức triển khai nhiệm vụ phát triển hạ tầng phục vụ giao thông sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi mạnh phương tiện giao thông công cộng sang sử dụng phương tiện năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

Báo cáo trước 5-12

Đồng thời, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách hỗ trợ cụ thể để tạo thuận lợi cho người dân thực hiện lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.

UBND TP.HCM lưu ý công bố sớm, công khai lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, kèm theo các chính sách hỗ trợ cụ thể, khả thi để người dân và doanh nghiệp thực hiện. Kết quả triển khai gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian hoàn thành trước ngày 5-12.

TP.HCM yêu cầu công bố lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trước 5-12.

Sở Xây dựng cũng được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng kế hoạch hành động về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP.HCM. Nội dung đề xuất nhiệm vụ, đề án, chương trình và lộ trình cụ thể gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Thời gian hoàn thành trước ngày 25-10.

Ngoài ra, sở này phải có giải pháp kiểm soát chặt chẽ khí thải, bụi và tiếng ồn từ các công trình, hoạt động xây dựng, quy định chặt chẽ về phương tiện, tuyến đường cho các hoạt động vận chuyển nguyên, vật liệu rời, quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, cá nhân, tổ chức thực hiện các hoạt động này. Thời gian thực hiện từ quý IV-2025.

Triển khai mô hình vùng phát thải thấp

Theo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn, TP.HCM sẽ triển khai mô hình vùng phát thải thấp.

Trong giai đoạn đầu (dự kiến năm 2026), vùng phát thải thấp sẽ được triển khai tại khu vực trung tâm thành phố và thí điểm hạn chế lưu thông phương tiện dưới chuẩn khí thải trên đường Rừng Sác (đoạn từ phà Bình Khánh đến đường Duyên Hải).

Giai đoạn này sẽ hạn chế hoạt động của xe công nghệ, xe kinh doanh vận tải dưới mức khí thải và thí điểm hạn chế lưu thông phương tiện dưới tiêu chuẩn khí thải trên đường Rừng Sác.

Các phương tiện sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường và xe công vụ, xe ưu tiên hoặc xe được cấp phép đặc biệt sẽ được phép lưu thông trong khu vực này.

Vùng phát thải thấp trung tâm TP bao gồm một vành đai giới hạn bởi 15 cầu và 20 tuyến đường. Trong đó, 15 cầu gồm Điện Biên Phủ - Bùi Hữu Nghĩa, cầu Bông (Đinh Tiên Hoàng), Hoàng Hoa Thám, Trần Khắc Chân, cầu Kiệu (Hai Bà Trưng), Công Lý (Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Lê Văn Sỹ, Nguyễn Văn Cừ, cầu Ông Lãnh (Nguyễn Thái Học), cầu Calmette, Khánh Hội, Nguyễn Hữu Cảnh, Thị Nghè. 20 tuyến đường/phố, gồm đường Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Phúc Nguyên, CMT8, Cao Thắng, Lê Hồng Phong, 3 Tháng 2, Lê Hồng Phong, Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Hồ Thị Kỷ, Trần Phú, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Phan Văn Trị, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cảnh Chân, Trần Đình Xu, Hồ Hảo Hớn, Yersin, Ký Con.

Giai đoạn 2027 - 2030, TP sẽ kiểm định khí thải xe máy trên diện rộng. Từ đó, hạn chế các phương tiện ô tô dưới tiêu chuẩn khí thải mức 4 và xe mô tô, xe gắn máy dưới tiêu chuẩn khí thải mức 2 lưu thông khu vực trung tâm TP. Đồng thời mở rộng khu vực hạn chế đến các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ và Thạnh An.

Ở giai đoạn tiếp theo (sau năm 2030), TP sẽ mở rộng vùng phát thải thấp sang vành đai 1, bao gồm các khu vực quận, huyện cũ gồm Thủ Đức, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, quận 11, 6, 8, Bình Tân, Bình Chánh.