Có thể cải tạo xe máy chạy xăng sang xe điện? 03/11/2025 18:53

(PLO)- Một đơn vị đề xuất các giải pháp về chuyển đổi động cơ điện dành cho xe máy chạy xăng tương tự như xe ô tô hybrid.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa gửi văn bản đến Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin về đề xuất chuyển đổi động cơ điện dành cho xe máy chạy xăng.

Theo Sở Xây dựng, sở tiếp nhận văn bản của một doanh nghiệp đề xuất cải tạo, chuyển đổi động cơ điện cho các mô tô, xe máy cũ chạy xăng đang lưu hành nhằm giúp tiết kiệm được việc mua sắm, đầu tư mới.

Một đơn vị đề xuất hoàn thiện pháp lý về quy định cải tạo chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng. Ảnh: VĂN THUẬN

Trước đó, Sở Xây dựng đã chủ trì cuộc họp để nghe công ty này thuyết trình về đề án Hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hội ô tô và thiết bị động lực TP, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S.

Sau khi nghe doanh nghiệp thuyết trình đề án, đại diện các đơn vị tham dự họp đã ủng hộ các cải tiến mang tính sáng tạo của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực cải tạo xe cơ giới.

Đặc biệt là việc cải tạo, chuyển đổi động cơ điện cho mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành nhằm tiết kiệm việc mua sắm đầu tư mới, hạn chế gia tăng số lượng xe cá nhân, góp phần thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải. Các giải pháp về chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng tương tự như loại hình các xe ô tô hybrid.

Tại cuộc họp, theo ý kiến của đại diện Cục Đăng Kiểm Việt Nam, hiện chưa có quy định cụ thể trong việc cải tạo xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng sang động cơ điện. Do đó, các hoạt động thử nghiệm, đánh giá việc chuyển đổi, hoán cải xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng sang động cơ điện vẫn chưa có hành lang pháp lý để triển khai chính thức.

Sở Xây dựng TP nhận thấy việc cải tạo, chuyển đổi động cơ điện cho các phương tiện mô tô, xe gắn máy cũ đang lưu hành là một hướng đi tiềm năng, phù hợp với định hướng của TP trong chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan trong giao thông vận tải.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tuân thủ quy chuẩn quốc gia, việc triển khai cần có cơ sở pháp lý rõ ràng, được hướng dẫn thống nhất đồng bộ từ các Bộ, ngành Trung ương.

Qua đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất Cục Đăng kiểm trong quá trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các điều khoản hoặc ban hành các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Điều này tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện, góp phần chuyển đổi xanh trong hoạt động giao thông vận tải;

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng đề xuất xem xét hỗ trợ hướng dẫn cho doanh nghiệp được đăng ký thử nghiệm, đánh giá chất lượng các sản phẩm chuyển đổi động cơ điện cho xe máy.