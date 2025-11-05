Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu đề xuất cho phép xe máy xăng lắp thêm động cơ điện 05/11/2025 17:38

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm nghiên cứu kiến nghị của một doanh nghiệp xe máy về việc cho phép chuyển đổi xe chạy bằng xăng sang động cơ điện.

Trong đó, bộ lưu ý quá trình nghiên cứu cần xem xét để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc trong dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm đường bộ” nhằm bảo đảm phù hợp quy định pháp luật.

Trường hợp không đề xuất sửa đổi, Cục Đăng kiểm phải bổ sung bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của doanh nghiệp khi trình dự thảo thông tư nêu trên.

Đề xuất xe lai điện - xăng không cần sản xuất mới

Trước đó, một doanh nghiệp đề xuất phương án cải tạo xe chạy xăng hiện nay có thêm chức năng chạy điện, tương tự xe hybrid (xăng - điện), mà không cần sản xuất mới.

Theo doanh nghiệp này, hệ thống chuyển đổi động cơ điện được thiết kế để tích hợp vào xe chạy xăng, biến xe thành phương tiện lai điện - xăng. Hệ thống cho phép động cơ điện và động cơ xăng hoạt động song song.

Hiện cả nước có hơn 65 triệu xe máy đang lưu hành. Ảnh: V.LONG

Điểm cốt lõi của công nghệ này là khả năng tận dụng hai nguồn năng lượng thường bị lãng phí: điện năng dư thừa từ mâm điện máy phát khi ắc quy đã đầy và động năng sinh ra khi phanh.

Chưa có quy định cho xe máy hoán cải sang điện

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết hiện đơn vị đang soạn thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực đăng kiểm.

Dự thảo mới có điểm đáng chú ý là cho phép ô tô được thay thế động cơ đốt trong (dùng xăng, dầu) bằng động cơ điện, với điều kiện công suất động cơ mới phải nằm trong khoảng 90%-120% so với công suất gốc do nhà sản xuất công bố. Hệ thống truyền động điện phải đáp ứng yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy chuẩn quốc gia.

Các bộ phận điện dự kiến được lắp đặt trên xe xăng.

Tuy nhiên, đối với xe máy, hiện chưa có quy định cụ thể về việc cải tạo xe sang sử dụng động cơ điện. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng chưa đề cập chi tiết đến nội dung này. Vì vậy, các hoạt động thử nghiệm, đánh giá việc chuyển đổi hoặc hoán cải mô tô, xe gắn máy chạy xăng sang điện chưa có hành lang pháp lý để triển khai chính thức.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho hay đơn vị đã nhận được văn bản từ Sở Xây dựng TP.HCM liên quan kiến nghị của doanh nghiệp và đang giao bộ phận chuyên môn nghiên cứu để đề xuất quy định phù hợp.