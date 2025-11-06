Sở Xây dựng TP.HCM có ý kiến về đề xuất chuyển đổi động cơ xe xăng sang điện 06/11/2025 20:26

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM nhận thấy đề án hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng là hướng nghiên cứu có tiềm năng, phù hợp chủ trương năng lượng xanh.

Chiều 6-11, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về đề xuất chuyển đổi động cơ điện cho xe xăng.

Ông Giang cho biết vừa qua, Sở Xây dựng có tiếp nhận đề xuất của một doanh nghiệp về đề án hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng.

Doanh nghiệp nêu đề xuất đề án hệ thống chuyển đổi động cơ điện dành cho xe chạy xăng. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đơn vị đề xuất nghiên cứu, thử nghiệm phương án hoán cải xe máy sử dụng xăng sang động cơ điện nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và phù hợp với định hướng phát triển giao thông xanh của TP.

Theo nội dung báo cáo bước đầu của đơn vị đề xuất, phương án hoán cải chỉ bổ sung mô-đun động cơ điện, pin và bộ điều khiển năng lượng để xe có thể vận hành bằng xăng, điện hoặc kết hợp cả hai.

“Sở Xây dựng nhận thấy đây là hướng nghiên cứu có tiềm năng, phù hợp chủ trương chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải” – ông Giang đánh giá.

Tuy nhiên, ông cho biết nội dung này hiện mới là báo cáo, đề xuất của doanh nghiệp, chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đánh giá, thẩm định.

Do đó, Sở Xây dựng đã chủ trì tổ chức cuộc họp để nghe phía công ty thuyết trình đề án này với sự tham dự của đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hội Ô tô và Thiết bị động lực TP.HCM, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-03S.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị dự họp, Sở Xây dựng đã có công văn gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam để báo cáo nội dung và đề xuất Cục Đăng kiểm xem xét, đánh giá, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan đến hoạt động đăng kiểm.

Đồng thời, xem xét đề xuất Bộ Xây dựng lồng ghép, bổ sung thêm các điều khoản hoặc ban hành quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn an toàn cho hoạt động cải tạo, hoán đổi động cơ điện đối với xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng hiện nay.

Qua đó, tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện, đăng ký thử nghiệm, đánh giá chất lượng sản phẩm.

Đại diện Sở Xây dựng nhìn nhận để được xem xét triển khai chính thức, cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, giải pháp công nghệ và đánh giá mức độ tác động đối với yếu tố kinh tế và môi trường theo hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương.

Sau khi có đầy đủ căn cứ pháp lý và kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu, thành phố và các cơ quan liên quan sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc triển khai với lộ trình phù hợp, đảm bảo an toàn, hiệu quả và bền vững.