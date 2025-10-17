Người dân phải xếp hàng từ sớm chỉ để mua 3 phân vàng nhẫn 9999 17/10/2025 15:07

​(PLO)- Nguồn cung vàng miếng SJC quá khan hiếm khiến người mua chuyển sang vàng nhẫn 9999. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được mua tối đa 3 phân và phải xếp hàng từ sớm.

Giá vàng miếng SJC ngày 17-10, liên tục leo thang lên đỉnh mới. Tại Công ty SJC, giá niêm yết đầu giờ sáng nay đạt 149,4 - 150,9 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 1,8 triệu đồng ở chiều mua và 2,3 triệu đồng ở chiều bán so với cuối phiên trước.

Thị trường vàng miếng SJC, nhẫn 9999 khan hiếm

​Đáng chú ý, các loại vàng nhẫn 9999 cũng bất ngờ tăng mạnh, gần như ngang giá vàng miếng. Khi SJC triển khai hình thức mua vàng miếng qua đăng ký trực tuyến, giá nhẫn trơn tại đây được cộng thêm 2,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều, lên 148,2 - 150,4 triệu đồng/lượng.

​Chưa dừng lại, đến cuối phiên sáng, bảng giá vàng miếng tại SJC tiếp tục tăng lên mức cao chưa từng có. Doanh nghiệp này điều chỉnh thêm 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,9 triệu đồng ở chiều bán, đưa giá vàng miếng lên 151,5 - 153 triệu đồng/lượng, một đỉnh cao mới trong lịch sử giao dịch.

Với vàng nhẫn tròn trơn, SJC cũng tăng thêm 4,1 triệu đồng ở cả hai chiều, lên 150 - 152 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong 5 phiên gần đây, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 10,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán và 10,7 triệu đồng ở chiều mua. Riêng vàng nhẫn 9999 tăng mạnh hơn, với mức tăng tương ứng 12,7 triệu và 13,2 triệu đồng/lượng.

​Thị trường tự do cũng ghi nhận biến động dữ dội. Đầu giờ chiều, vàng miếng SJC giao dịch quanh 173,97 - 178,97 triệu đồng/lượng, cao hơn 3,5 triệu so với buổi sáng và tăng hơn 10 triệu đồng chỉ sau một ngày. Chênh lệch giá mua - bán bị nới rộng từ 3,5 lên 5 triệu đồng/lượng, đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng.

Người mua vàng nhẫn 9999 xếp hàng từ sáng ở một tiệm vàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TP.HCM. Ảnh chụp lúc 9h sáng ngày 17-10. T.L

​Tính từ ngày 13-10 đến nay, mỗi lượng vàng SJC trên thị trường tự do đã tăng thêm 23 triệu đồng ở chiều mua và 27 triệu đồng ở chiều bán, một mức tăng chưa từng có.

​Tóm lại, trong 5 phiên gần đây, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng hơn 10 triệu đồng, vàng nhẫn đắt thêm khoảng 13 triệu đồng. Riêng vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng khoảng 27 triệu đồng.

​Trước tình trạng khan hiếm nguồn cung, SJC đã tái áp dụng hình thức đăng ký mua vàng miếng trực tuyến, khiến nhu cầu chuyển hướng sang vàng nhẫn 9999. Có thời điểm, doanh nghiệp giới hạn mỗi khách chỉ được mua 1 chỉ hoặc nửa chỉ. Sáng nay, hạn mức này tiếp tục giảm xuống còn 3 phân. Đến 10 giờ, bảng thông báo "hết hàng" lại xuất hiện, đánh dấu một phiên giao dịch nóng về cả giá lẫn nhu cầu.

​Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.356 USD/ounce, tăng 29 USD/ounce so với ngày hôm qua và là phiên tăng giá thứ sáu liên tiếp.

​Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương 138,4 triệu đồng/lượng chưa tính thuế phí, vẫn thấp hơn thị trường trong nước khoảng 14 triệu đồng/lượng.

​Vàng vẫn còn dư địa tăng giá?

Giá vàng nhẫn 9999 tăng 13 triệu đồng chỉ sau một tuần. Ảnh: T.L

​Thứ năm tuần trước, khi được đài CNBC hỏi liệu vàng có còn đáng mua khi giá trên 4.200 USD/ounce hay không, bà Marcella Chow, Chiến lược gia thị trường tại JP Morgan Asset Management, đã trả lời dứt khoát là "có".

​Theo bà Chow, các yếu tố cung cầu đang tạo nền tảng vững chắc cho đà tăng giá của vàng trong trung và dài hạn.

​Bà nói: "Trước hết, chu kỳ cắt giảm lãi suất toàn cầu đang tiếp tục diễn ra, cùng với triển vọng đồng USD yếu hơn sẽ hỗ trợ giá vàng. Ngoài ra, nhu cầu từ các ngân hàng trung ương và người tiêu dùng tại các thị trường mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, vẫn duy trì ổn định".

​Bà nói thêm: "Ở phía cung, nguồn cung vàng thế giới có hạn do những ràng buộc trong khai thác. Nguồn cung vàng không thể tăng nhanh như tăng cung tiền tệ hay nợ chính phủ toàn cầu, do đó yếu tố khan hiếm này càng củng cố xu hướng tăng giá".

​Nhìn chung, nếu xét trên cán cân cung cầu, vàng vẫn có nhiều dư địa tăng trưởng. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng với một số rủi ro đặc thù. Vàng không tạo ra thu nhập định kỳ và có độ biến động cao hơn so với các tài sản thu nhập cố định.

​Theo bà, việc nắm giữ vàng trong danh mục đầu tư vẫn là lựa chọn khôn ngoan, chủ yếu nhằm đa dạng hóa rủi ro chứ không phải là “lá chắn” tuyệt đối trước biến động thị trường tài chính.

​Bà Grace Peters, Giám đốc chiến lược đầu tư toàn cầu tại J.P. Morgan, cho biết ngân hàng này đã nâng mục tiêu giá vàng lên 4.000 USD/ounce trong 12 tháng tới, sau khi giá vàng vượt mốc 3.500 USD/ounce vào cuối tháng 4 vừa qua.

​Bà Peters cho rằng: “Chúng tôi tin rằng 4.000 USD/ounce là mức giá hợp lý mới cho vàng, được hỗ trợ chủ yếu bởi hoạt động mua ròng từ các ngân hàng trung ương tại thị trường mới nổi. So với các ngân hàng trung ương ở các nền kinh tế phát triển, dư địa để họ tăng tỉ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối vẫn còn rất lớn. Ngoài ra, dòng vốn từ các quỹ ETF bán lẻ cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ thêm cho giá vàng”.

​Bà nhận định, cùng với triển vọng tăng trưởng GDP tích cực, nhu cầu vàng trong ngành trang sức và công nghệ nhiều khả năng sẽ ổn định, thậm chí tăng nhẹ trong năm tới, góp phần củng cố xu hướng tăng giá của kim loại quý này.