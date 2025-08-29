Giá vàng miếng SJC chợ đen vượt 131 triệu đồng/lượng 29/08/2025 17:10

(PLO)- Thị trường vàng trong nước tiếp tục bùng nổ với những kỷ lục mới, chiều 29-8, giá vàng miếng SJC trên chợ đen đã vượt mốc 131 triệu đồng/lượng.

Với mức giá này, vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang cao hơn khoảng 2 – 2,5 triệu đồng so với mức giá giao dịch trên thị trường chính thức. Đây được xem là “đỉnh của đỉnh”, chưa từng xuất hiện trong lịch sử giao dịch vàng tự do tại Việt Nam.

Theo bảng giá từ Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng miếng hiện được chào mua ở mức 127,8 triệu đồng/lượng và bán ra 129,3 triệu đồng/lượng, tăng thêm tới 800.000 đồng chỉ trong một phiên.

Vàng nhẫn 9999 cũng tăng cao khi cùng lúc cộng thêm 900.000 đồng, hiện giao dịch quanh mức 121 – 123,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều đồng loạt thiết lập đỉnh mới, đưa thị trường tiến vào vùng giá chưa từng có.

Lượng khách hàng đến mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 ngồi chờ ở tận cổng trong sáng nay, ngày 29-8. Ảnh: T.L

Trong khi đó, trên thị trường chợ đen, mức giá giao dịch còn cao ngất ngưởng hơn. Vàng miếng SJC được mua vào – bán ra ở 130,3 – 131,3 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 2 triệu đồng ở chiều bán và tới 2,5 triệu đồng ở chiều mua so với thị trường chính thức. Khoảng chênh lệch này đang được đánh giá là bất thường và phản ánh rõ nét tình trạng khan hiếm nguồn cung.

Cơn sốt vàng không chỉ hiển hiện trên bảng giá, mà còn thể hiện ngay tại các cửa hàng. Nhân viên SJC cho biết, lượng khách xếp hàng mua vàng nhẫn 9999 kéo dài ra tận ngoài cổng, cao hơn nhiều so với những ngày qua chỉ chật kín trong khu vực quầy bán hàng.

Đáng chú ý, khi nhu cầu vượt xa khả năng cung ứng, trên thị trường đã xuất hiện tình trạng thuê “cò” đứng chờ mua hộ, một hiện tượng chỉ xuất hiện khi cung cầu bị đẩy tới điểm nghẽn.

Trong khi vàng trong nước liên tục leo thang, giá vàng thế giới lại đảo chiều đi xuống. Hiện giá kim loại quý trên sàn quốc tế giảm 7 USD/ounce, còn 3.407 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá ngân hàng thương mại, tương đương khoảng 108,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn thế giới tới 20,5 triệu đồng/lượng và vượt vàng nhẫn 9999 gần 15 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa thị trường vàng trong nước và quốc tế đang ở mức cao kỷ lục do nguồn cung hạn hẹp và tâm lý trú ẩn tài sản đang đẩy "giá vàng nội" ở trạng thái “nóng bỏng tay”. Nhiều người lo ngại nếu tình trạng này kéo dài, thị trường sẽ còn chứng kiến nhiều biến động bất thường, thậm chí khó kiểm soát.