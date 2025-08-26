Rủ nhau đi đánh ghen rồi cùng lãnh án 26/08/2025 16:42

(PLO)- Do mẫu thuẫn trong việc tình cảm, hai bị cáo Dương Thị Hằng và Phan Thị Quế Chi đã rủ các bị cáo đồng phạm đi đánh ghen rồi gây án giết người.

Ngày 26-8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ gây án giết người từ việc đi đánh ghen.

Cùng về tội giết người, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Dương Thị Hằng và Phan Thị Quế Chi mỗi người 13 năm tù; các bị cáo Nguyễn Lê Tuấn Anh, Vy Liêm Quân, Phạm Duy Lộc, Nguyễn Thiên Ân, Hồ Thị Kim Nhi nhận mức án 8-12 năm tù.

HĐXX tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo. Ảnh: SONG MAI

HĐXX nhận định, các bị cáo nhận thức hành vi nguy hiểm nhưng vẫn dùng dao đâm bị hại. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của các bị cáo... Bị cáo Chi là người khởi xướng, bị cáo Hằng là người hưởng ứng và cùng gây thương tích cho bị hại; các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm hưởng ứng.

Theo HĐXX, hành vi của các bị đã xâm phạm đến sức khoẻ, tính mạng của bị hại nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, tháng 5-2023, ĐTNY có quan hệ tình cảm với anh TQH.

Ngày 11-6-2023, Chi nhắn tin cho chị Y hỏi về mối quan hệ của chị Y với anh H. Chi cho Y biết mình là người yêu cũ của H nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Từ ngày 15-6-2023 đến ngày 19-6-2023, chị Y liên tục nhận tin nhắn chửi bới và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn từ Phạm Duy Lộc và Dương Thị Hằng (bạn của Quế Chi).

Chị Y nhờ chị NTHK (bạn chị Y) để giải quyết mâu thuẫn. Chị K đồng ý và nói Y hẹn gặp Dương Thị Hằng, Phan Thị Quế Chi tại nhà của mình trên đường Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, TP.HCM.

Tối 19-6-2023, Chi rủ Hằng, Phạm Duy Lộc, Nguyễn Thiên Ân, Vy Liêm Quân, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Hồ Thị Kim Nhi đi giải quyết mâu thuẫn với chị Y.

Sáng hôm sau, cả nhóm mang theo hai cây rựa, dao đi giải quyết mâu thuẫn. Đến nơi, cả nhóm thấy chị HTH và chị K đang ngồi ở phòng khách đi ra nên hỏi "Có con Y ở đây không?".

Các bị cáo trước giờ tuyên án. Ảnh: SONG MAI

Lúc này, chị H nói ở đây không có ai tên Y và không biết Y là ai. Hằng liền cầm dao đâm chị H khiến chị này ngã gục xuống bàn, ngất xỉu. Chị K đến khuyên can thì bị Hằng đâm trúng tay.

Thấy chị H nằm úp mặt xuống bàn, Chi, Hằng vẫn tiếp tục tấn công chị H. Sau khi gây án, cả nhóm chạy ra đầu hẻm tẩu thoát. Chị H và chị K được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết luận giám định, chị H bị thương tích 26%, nguy hiểm đến tính mạng; chị K bị chém nhưng từ chối giám định thương tật, không yêu cầu xử lý hình sự.