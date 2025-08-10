Xem vụ đánh ghen, admin trang tin tức tổng hợp bị người lạ tới nhà tạt mắm tôm 10/08/2025 10:56

(PLO)- Sau khi đứng xem một vụ đánh ghen, admin một trang facebook chuyên tổng hợp các tin tức an ninh trật tự ở Đắk Lắk bị người lạ tới nhà tạt mắm tôm.

Ngày 10-8, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đang xác minh thông tin một gia đình trên địa bàn phường bị người lạ tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà.

Người đàn ông áo đen tạt và bôi mắm tôm, chất bẩn lên cửa nhà chị S. Ảnh chụp màn hình

Cùng ngày, chị LNHS (quản lý một trang facebook chuyên tổng hợp các tin tức an ninh trật tự, ngụ phường Buôn Ma Thuột), cho biết đã gửi đơn đến cơ quan công an, đề nghị xác minh, xử lý người đã tạt mắm tôm, chất bẩn vào nhà mình.

Theo trình bày của chị S, vài hôm trước chị có đứng xem một vụ đánh ghen xảy ra trên địa bàn. Thời điểm đó, có người nghĩ chị S quay video nên đã tiếp cận, đe dọa.

Dù chị S đã giải thích chỉ xem, không quay video nhưng vẫn bị người khác chụp hình và biển số xe kèm theo lời đe dọa sẽ tìm tới nhà.

“Khoảng 3 giờ 40 sáng 10-8, cả nhà tôi đang ngủ thì nghe mùi hôi xộc vào nhà kèm theo tiếng động lạ. Khi tôi mở camera an ninh kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông mặc áo đen tạt, bôi mắm tôm và dầu nhớt lên cửa nhà tôi. Vụ việc khiến cả gia đình tôi rất bất an, lo lắng” - chị S nói.

Video người đàn ông tạt mắm tôm vào nhà chị S

Được biết, chị S hiện là admin hai trang fanpage thường tổng hợp, cập nhật nhiều thông tin về an ninh trật tự, xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có tổng hơn 600.000 người theo dõi.