Gây án giết người từ việc đi đánh ghen 18/08/2025 12:15

(PLO)- Các bị cáo rủ nhau giải quyết mâu thuẫn tình cảm rồi gây án giết người.

Dự kiến ngày 26-8, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Dương Thị Hằng, Phan Thị Quế Chi, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Vy Liêm Quân, Phạm Duy Lộc, Nguyễn Thiên Ân và Hồ Thị Kim Nhi, về tội giết người.

Theo cáo trạng, tháng 5-2023, ĐTNY có quan hệ tình cảm với anh TQH.

Đến ngày 11-6-2023, Phan Thị Quế Chi dùng Facebook "Mẫn Nhi" nhắn tin cho chị Y hỏi về mối quan hệ của chị Y với anh H và cho biết mình là người yêu cũ của H nên cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Từ ngày 15-6-2023 đến ngày 19-6-2023, chị Y liên tục nhận tin nhắn chửi bới và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn từ Phạm Duy Lộc và Dương Thị Hằng (bạn của Quế Chi).

Chị Y đã kể lại sự việc với chị NTHK (bạn chị Y) để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Chị K đồng ý và nói Y hẹn gặp Dương Thị Hằng, Phan Thị Quế Chi tại nhà của mình trên đường Phan Huy Ích, phường An Hội Tây, TP.HCM.

Tối 19-6-2023, Chi đi ăn tối cùng Hằng, Phạm Duy Lộc, Nguyễn Thiên Ân, Vy Liêm Quân, Nguyễn Lê Tuấn Anh, Hồ Thị Kim Nhi và kể lại chuyện mâu thuẫn với Y.

Sáng hôm sau, cả nhóm thống nhất và chuẩn bị hung khí gồm hai cây rựa, dao đi giải quyết mâu thuẫn.

Khi cả nhóm đến nơi, chị HTH và chị K đang ngồi ở phòng khách đi ra. Lúc này, trong nhóm của Lộc có người hỏi "Có con Y ở đây không?", chị H nói ở đây không có ai tên Y và không biết Y là ai.

Bất ngờ, Hằng cầm dao trên tay phải xông đến đâm chị H khiến chị này ngã gục xuống bàn, ngất xỉu. Chị K đến khuyên can thì bị Hằng đâm trúng tay.

Thấy chị H nằm úp mặt xuống bàn, Chi đến đánh nhiều cái vào lưng, đầu chị H; lấy ấm trà đập vào đầu chị H. Hằng cầm dao xông đến đâm chị H nhiều nhát vào vùng lưng, bả vai của chị H.

Sau đó, cả nhóm chạy ra đầu hẻm tẩu thoát. Chị H và chị K được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo kết luận giám định, chị H bị thương tích 26%, nguy hiểm đến tính mạng. Chị K bị chém nhưng từ chối giám định thương tật, không yêu cầu xử lý hình sự.

Về dân sự, chị H yêu cầu bồi thường 1 tỉ đồng, chị K yêu cầu 50 triệu đồng.