Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 03/09/2025 14:36

(PLO)- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 3-9-2025.

Ngày 3-9-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1883/QĐ-TTg, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

Quyết định bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3-9-2025.

Thủ tướng bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Ảnh: H.H

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê TP Hải Phòng, trình độ cao cấp lý luận chính trị, Tiến sĩ Luật.

Trưởng thành từ cán bộ, điều tra viên phòng Điều tra hình sự, ông Nguyễn Văn Quảng có nhiều năm công tác gắn liền với ngành kiểm sát.

Trong quá trình công tác, ông từng kinh qua các chức vụ như: Viện trưởng VKSND quận Lê Chân, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (VKSND Tối cao).

Đến tháng 6-2015, ông là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM. Sau 2 năm, ông Nguyễn Văn Quảng đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (VKSND Tối cao).

Tháng 9-2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Đến tháng 12-2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau 1 năm, vào tháng 10-2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025, và giữ cương vị này cho đến khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

