Phát hiện 1 thi thể nữ giới đang phân hủy trong bao tải ở Quảng Ninh 20/09/2025 22:28

(PLO)- Thi thể nữ giới được phát hiện đang trong tình trạng phân hủy và ở trong 1 bao tải ở Quảng Ninh, nghi là án mạng.

Ngày 20-9, lãnh đạo phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, cho biết Công an phường này đang điều tra một vụ án mạng sau khi phát hiện thi thể nữ giới trong tình trạng phân hủy tại khu vực Hải Yên 7.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 18-9, Công an phường Móng Cái 3 nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Mão và anh Hoàng Văn Nam về việc trong quá trình đi mua keo tại khu vực đồi keo thuộc dốc U Bò, đã phát hiện thi thể nữ giới đang phân hủy trên đỉnh đồi.

Thi thể nữ giới được phát hiện trong bao tải trên đỉnh đồi phường Móng Cái 3.

Qua xác định sơ bộ, thi thể là phụ nữ, nằm ngửa, đầu bị che bởi bụi cây và mặc áo màu nhạt cùng váy màu trắng. Tại hiện trường có nhiều vật chứng như dao gọt hoa quả, đôi dép nữ màu nâu - trắng, vỏ nhựa giấy ăn đã sử dụng, chiếc ô màu xanh và một tấm thảm xốp nhựa...

Căn cứ vào quần áo, dép tại hiện trường và hình dáng thi thể, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân được xác định là chị ĐTTH (41 tuổi, trú phường Móng Cái 1), người đã được gia đình báo tin mất tích từ ngày 12-9.

Ông NĐQ, anh họ của chị H nói nhiều khả năng đây là chị H.

Theo báo cáo ban đầu, khoảng 9 giờ 54 phút ngày 12-9, chị H rời khỏi phòng trọ số 7, địa chỉ số 89 kênh Trạng Vĩnh, khu Hải Hòa 3, phường Móng Cái.

Công an phường Móng Cái 3 cũng nắm được thông tin chị H có mối quan hệ cá nhân với một người Trung Quốc. Người này nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 11-9 và xuất cảnh trở lại Trung Quốc vào ngày 12-9.

Hiện, Công an phường Móng Cái 3 đang phối hợp với các đơn vị chức năng và gia đình nạn nhân để xác minh, làm rõ tình tiết của vụ án.