Chiều 4-9, giá xăng dầu cùng tăng nhẹ, xăng A95 lên hơn 20.000 đồng/lít 04/09/2025 14:54

(PLO)- Kỳ điều hành chiều 4-9, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng nhẹ, với mức tăng trên dưới 100 đồng/lít/kg.

Chiều 4-9, Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Kỳ điều hành chiều nay, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng nhẹ, với mức tăng chỉ trên dưới 100 đồng/lít/kg.

Cụ thể, giá xăng sinh học E5 tăng 80 đồng/lít; xăng khoáng A95 tăng 76 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá mới của xăng E5 tăng lên 19.851 đồng/lít; giá mới của xăng A95 lên 20.439 đồng/lít.

Cùng với các mặt hàng xăng, các loại dầu cũng tăng nhẹ với mức tăng không đáng kể. Dầu diesel tăng 116 đồng/lít; dầu hoả tăng 89 đồng/lít; dầu mazut tăng 116 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá mới của dầu diesel tăng lên 18.473 đồng/lít; giá mới của dầu hoả lên 18.314 đồng/lít; và với dầu mazut là 15.376 đồng/kg.

Lý giải về sự điều chỉnh này, nhà điều hành cho biết là dựa vào diễn biến của giá dầu thế giới. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành lần này ở mức tăng nhẹ. Đơn cử, xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 tăng 0,86%; xăng RON95 tăng 0,51%…

Cùng với giá xăng dầu thế giới tăng, sự điều chỉnh lần này cũng nhằm để tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 và xăng khoáng A95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ. Đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Kỳ điều hành lần này, nhà điều hành tiếp tục không can thiệp vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết, thời gian điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ hôm nay.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).