Chiều tối nay bão số 6 đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Bình 30/08/2025 12:11

(PLO)- Dự báo, chiều tối nay tâm bão sẽ đi vào khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với sức gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9–10.

Sáng nay, 30-8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6. Hồi 10 giờ, cường độ bão mạnh cấp 8 (62–74 km/h), giật cấp 10–11. Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20–25 km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 6, tại Bạch Long Vĩ gió cấp 7, giật cấp 9; Cô Tô gió cấp 6–7, giật cấp 8; Cồn Cỏ gió cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng đã có mưa to, nơi mưa rất to trên 170mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn vừa chia sẻ dự báo mới nhất về cơn bão này.

. Phóng viên: Nhận định mới nhất về bão số 6 như thế nào, thưa ông?

+ Ông Nguyễn Văn Hưởng: Trưa nay, bão số 6 đã di chuyển vào khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, hiện cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 200 km về phía Đông. Dự báo, chiều tối nay tâm bão sẽ đi vào khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với sức gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9–10.

Dự báo vùng ảnh hưởng của bão số 6.

Ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9–10, thậm chí 11–12. Mặc dù gió bão không quá mạnh, nhưng cần đặc biệt lưu ý đến gió giật nguy hiểm hơn nhiều so với gió duy trì. Do đó, tàu thuyền hoạt động ven bờ, ngư dân và người dân trên các lồng bè phải hết sức cảnh giác.

. Dự báo, khu vực nào sẽ chịu tác động mạnh nhất của bão số 6?

+ Bão số 6 gây tác động trên cả hai phương diện: gió và mưa. Về gió, vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất là từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, gió cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, lưu ý gió giật mạnh như đã nêu.

Về mưa, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị sẽ là tâm mưa lớn. Tổng lượng mưa cả đợt dự báo 200–400 mm, có nơi trên 600 mm. Riêng từ nay đến 31-8, lượng mưa phổ biến 150–250 mm, có nơi trên 350 mm. Sau đó, mưa mở rộng ra trung du và đồng bằng Bắc Bộ từ chiều nay đến hết 31-8, lượng mưa 50–120 mm, có nơi trên 200 mm.

. Khoảng thời gian nào bão sẽ gây gió mạnh nhất trên biển và đất liền?

+ Trưa nay, hoàn lưu bão đã ảnh hưởng đến ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Với tốc độ di chuyển khoảng 20 km/giờ, tâm bão dự kiến đi vào đất liền trong khoảng 15–19h tối nay. Đây cũng là thời điểm gió mạnh nhất ở ven biển và đất liền.

. Dự báo thời tiết ngày 2-9 sẽ ra sao, thưa ông?

+ Bão di chuyển nhanh nên mưa lớn chỉ kéo dài đến ngày 31-8. Từ 1-9, mưa giảm trên phạm vi cả nước. Dự báo ngày 2-9, thời tiết nhìn chung thuận lợi: Hà Nội sáng sớm còn mưa nhẹ, nhưng trưa chiều trời hửng nắng; miền Trung nắng ráo; Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông cục bộ.

. Xin cảm ơn ông!