Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 6, sáng mai vào biển miền Trung 29/08/2025 10:33

(PLO)- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 6. Dự báo sáng mai, bão vào đến vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế.

Sáng 29-8, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Hoàng Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 6.

Khoảng 7 giờ sáng mai, bão số 6 ở trên vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế. Cường độ cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: 15,0-18,0N; 107,5-115,0E.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế. Những giờ tiếp theo, bão đi theo hướng Tây Tây Bắc, 20- 25km/h và suy yếu dần.

Dự báo 7 giờ sáng mai, áp thấp nhiệt đới/bão số 6 ở trên vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão, vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,0-5,0m, biển động mạnh.

Từ đêm 29-8, vùng biển từ Nghệ An đến TP. Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư và đặc khu Cồn Cỏ) có mưa dông mạnh; gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2,0-5,0m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 31-8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP. Đà Nẵng phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế phổ biến từ 150-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị cấp 2.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Bộ NN&MT có văn bản đề nghị UBND các địa phương trong khu vực chịu ảnh hưởng huy động nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và mưa lũ sau bão.

Đồng thời theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cũng được yêu cầu triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn. Tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Bên cạnh đó, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều, các công trình xung yếu, đang thi công. Bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra...