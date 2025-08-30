Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa và Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to 30/08/2025 17:24

(PLO)- Sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, chiều 30-8, sau khi đi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh – Quảng Trị, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào lúc 16 giờ nằm trên khu vực Hà Tĩnh – Bắc Quảng Trị. Cường độ gió mạnh nhất cấp 6–7 (39–61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp di chuyển theo hướng tây với tốc độ 20–25 km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/giờ và suy yếu thành vùng áp thấp.

Cũng do ảnh hưởng của việc này, từ chiều tối 30-8 đến hết 31-8, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, phổ biến 100–180 mm, có nơi trên 300 mm.

Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Quảng Trị mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40–100 mm, có nơi trên 200mm.

Đường đi và hướng di chuyển của bão số 6 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTKTTVQG

Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có Công điện 153/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 6.

Công điện gửi các bộ, ngành, địa phương liên quan nêu rõ cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa) di chuyển nhanh (tốc độ khoảng 20-25 km/giờ) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều tối 30-8, bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, đây là những khu vực đã chịu tác động bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh từ Thanh Hoá đến TP Huế có mưa to đến rất to; nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị. Đây là cơn bão di chuyển nhanh, đổ bộ vào thời gian nghỉ cuối tuần và đang diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2-9.

Để chủ động ứng phó, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, TP gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến bão, mưa lũ.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão. Đồng thời, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn…

Cùng với đó, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông…

“Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Các địa phương được yêu cầu chỉ đạo vận hành chủ động, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi không để bị động bất ngờ. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của bão, mưa lũ; chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp…

Thủ tướng cũng giao bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện; đảm bảo an toàn hệ thống điện, có biện pháp chủ động ứng phó sự cố tại các vùng dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Bộ Quốc phòng, Công an được giao chỉ đạo sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.