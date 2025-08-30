Mưa bão số 6, nhiều vùng ở Quảng Trị ngập sâu, chia cắt 30/08/2025 12:19

(PLO)- Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 đã làm nước trên các sông, suối ở Quảng Trị dâng cao, chia cắt nhiều khu dân cư.

Sáng 30-8, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 đã làm nước trên các sông, suối ở Quảng Trị dâng cao, gây ngập nhiều cầu tràn, chia cắt nhiều khu dân cư.

Nhiều nơi bị chia cắt

Theo đó, các tuyến đường, cầu tràn, ngầm liên xã tại các xã như Bến Quan, Khe Sanh, Hướng Lập, Hướng Hiệp,...bị ngập sâu, khiến các phương tiện không thể qua lại.

Nhiều ngầm tràn ở các xã miền núi tỉnh Quảng Trị ngập sâu, nước chảy xiết do ảnh hưởng của bão số 6.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, cho biết lượng mưa lớn đã làm cầu tràn tại thôn Giã ngập sâu. Việc này gây chia cắt tạm thời 190 hộ dân với gần 900 nhân khẩu.

Ông Đạt thông tin thêm, từ bão số 5, địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án di dời người dân ở những vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để triển khai phương án nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tài sản cho người dân", ông Đạt nói.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, từ đêm 29 đến sáng 30-8, trên địa bàn đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại một số nơi như Hướng Lập là 110,6 mm, Hướng Việt 90,4 mm, Hướng Linh 87,6 mm.

Sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Sáng nay, nhiều hộ dân tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập đã được chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng hỗ trợ sơ tán hai hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Hướng Lập cho biết trong địa bàn xã có 50 hộ dân ở những khu vực nguy hiểm, dễ chia cắt, cô lập. Vào sáng cùng ngày, địa phương đã sơ tán hai hộ dân với bảy dân khẩu đến nơi an toàn.

2 hộ dân tại thôn Cù Bai, xã Hướng Lập được sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Hiện nay các lực lượng vẫn đang túc trực, tùy tình hình diễn biến của mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 6, địa phương sẽ tiếp tục sơ tán những hộ dân đến nơi an toàn" - ông Tâm nói.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành công điện khẩn. Dựa trên diễn biến của bão và dự báo mưa lũ, tỉnh đã lên phương án sẵn sàng sơ tán 14.295 hộ/52.853 nhân khẩu tại các vùng có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét.

Tỉnh này cũng đã yêu cầu các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị chủ động bố trí lực lượng và phương tiện, đặc biệt là các phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.