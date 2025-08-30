Quảng Trị: Lũ 'nuốt chửng' 30m đường, tuyến giao thông độc đạo bị chia cắt 30/08/2025 17:34

(PLO)- Mưa lũ do bão số 6 đã khoét sâu, cuốn phăng 30m đường, khiến tuyến giao thông độc đạo bị chia cắt.

Chiều 30-8, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị, xác nhận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 đã gây sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi một đoạn đường dài trên tuyến ĐT 571, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, tại km25+750 của tuyến ĐT 571, nước lũ đã xói trôi, cuốn phăng khoảng 30 m nền đường, tạo thành một vực sâu giao thông chia cắt hoàn toàn.

Mọi phương tiện không thể lưu thông qua khu vực này. Nhiều người dân buộc phải đi bộ, băng qua vị trí sạt lở nguy hiểm để di chuyển.

Không chỉ vậy, ghi nhận trên toàn tuyến ĐT 571 cho thấy nhiều điểm hư hỏng nghiêm trọng khác. Cụ thể, tại khu vực cầu Khe Tiên (Km 5+200), nền móng đã bị nước lũ xói trôi. Tại Km 23+450, một đoạn đường dài 15 m cũng bị cuốn đi. Nhiều đoạn taluy dương sạt lở, trong khi mặt đường bong tróc, nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, đây là tuyến đường huyết mạch nhưng đã hư hỏng, xuống cấp từ lâu. Từ đầu năm 2024 đến nay, đường đã nhiều lần sạt lở, chính quyền và người dân mới chỉ khắc phục tạm thời nhưng cứ mưa lũ là lại hỏng nặng hơn.

Chính quyền địa phương đã có báo cáo khẩn gửi Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, đề nghị có phương án xử lý, gia cố khẩn cấp để đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống cho người dân.