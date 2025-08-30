Bão số 6 ảnh hưởng đến thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ dịp 2-9 ra sao? 30/08/2025 13:04

(PLO)- Dự báo trong hai đến ba ngày tới, tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có nắng nhẹ vào buổi sáng. Trưa, chiều và tối có mưa nhiều nơi, đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ, sáng ngày 30-8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 6.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh.

Trong ngày 30-8, TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ có mưa vào buổi chiều. Ảnh: NC

Dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Trung Bộ nối với hoàn lưu bão tồn tại từ tầng thấp lên các tầng cao.

Theo đó, thời tiết ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ngày 30-8 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Tối 30-8, bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng tây Tây Bắc sang trung Lào và suy yếu. Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục duy trì và dịch về phía Nam. Gió mùa Tây Nam duy trì với cường độ trung bình.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua phía Bắc của Bắc Bộ lấn Tây. Trong khi áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam nâng dần trục lên phía Bắc tạo nên hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, tại Nam Bộ có nắng nhẹ vào buổi sáng. Trưa, chiều và tối có mưa nhiều nơi, đêm có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Mưa lớn có khả năng gây ngập ở những vùng trũng thấp ven sông và vùng kém khả năng tiêu thoát nước.

Cụ thể thời tiết ở TP.HCM từ ngày 30-8 đến ngày 2-9, có mưa dông trên diện rộng, mưa vừa, có nơi mưa to. Thời gian mưa sẽ tập trung vào trưa, chiều và tối.

Nguyên nhân gây mưa do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với cơn áp thấp nhiệt đới. Bên cạnh đó gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động, có cường độ trung bình, do đó độ ẩm trong không khí cao, hình thành mây gây mưa.