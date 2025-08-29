Dự báo thời tiết 29-8: Bắc Bộ mưa to đến rất to kèm giông 29/08/2025 06:30

Dự báo thời tiết từ chiều tối và đêm 29-8 đến ngày 31-8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông (50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm). Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa to đến rất to (100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm).

Cảnh báo từ đêm 30-8 đến ngày 31-8, mưa lớn tiếp tục duy trì khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng. Lượng mưa ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.