TS Trương Minh Huy Vũ: TP.HCM phải hình dung mình muốn gì và thiết kế nên thể chế 15/10/2025 10:08

(PLO)- TS Trương Minh Huy Vũ cho biết TP.HCM đã có kinh nghiệm đề xuất Nghị quyết 54, Nghị quyết 98, Nghị quyết 188… và điều này cho thấy năng lực thiết kế thể chế.

Sáng 15-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đã thông tin về kế hoạch tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Ảnh: BTC

Chỉ có cách tăng quy mô vốn đầu tư xã hội

Theo dự thảo Văn kiện đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm.

TS Trương Minh Huy Vũ nhìn nhận đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, được Trung ương giao và cũng đã được minh định trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM.

TS Vũ cho biết trong lịch sử tăng trưởng của các nước trên thế giới, có nhiều bài học thành công nhưng cũng nhiều bài học thất bại. Các nước gần Việt Nam như Hàn Quốc, Trung Quốc đã có nhiều bài học và thông điệp đầu tiên là không thể tăng trưởng bằng mọi giá mà phải gắn liền với việc ổn định kinh tế vĩ mô.

“Kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước cho thấy tăng trưởng quá nóng, quá cao sẽ dẫn tới lạm phát. Tăng trưởng nhưng phải giữ được môi trường sống tốt, bình đẳng xã hội, tránh khoảng cách giàu nghèo, chú trọng yếu tố bền vững…” – ông nói.

Trong ngắn hạn, nếu TP.HCM muốn tăng trưởng nhanh như hiện nay, tức từ 8,5% lên 11%, ông Vũ cho rằng chỉ có cách tăng quy mô vốn đầu tư xã hội mà dự kiến TP cần khoảng 3 triệu tỉ đồng từ nhiều nguồn khác nhau như đầu tư công - tư, tiêu dùng…

Còn trung và dài hạn, muốn tăng trưởng cao, bền vững, môi trường kinh doanh phải thông thoáng, doanh nghiệp phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, “người người, nhà nhà phải khởi nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ”.

“Đây cũng là tinh thần của Nghị quyết 57, Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã đề ra” – ông Vũ nêu.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM, sáng 15-10. Ảnh: BTC

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, TP.HCM được sáp nhập từ ba địa phương vốn đều là cực tăng trưởng của quốc gia, dân số đông, đào tạo học vấn tập trung vào các nguồn lực sản xuất lớn; địa giới tự nhiên đa dạng với cảng biển, công nghiệp, dịch vụ…

Tuy nhiên, kết nối còn hạn chế, nhất là giao thông, hạ tầng. Những năm qua, sự phân vai của chủ sản xuất vùng chưa được định hình. Trong khi đó, bối cảnh thế giới phức tạp, phân mảnh, bất định, độ mở kinh tế của TP.HCM rất lớn, gắn với thị trường thế giới nên khi thế giới có bất thường, TP cũng bị ảnh hưởng.

5 giải pháp trọng tâm

Để tập trung mục tiêu tăng trưởng hai con số, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Trương Minh Huy Vũ đề xuất năm giải pháp.

Về thể chế, ông cho rằng từ lâu đã có quan điểm địa phương thì không được “làm luật”, “luật là của Trung ương”, kể cả nghị định, nghị quyết. Tuy nhiên, thời gian qua, TP.HCM đã có kinh nghiệm đề xuất Nghị quyết 54, Nghị quyết 98, Nghị quyết 188…, điều nay cũng cho thấy năng lực thiết kế của TP.HCM.

“TP.HCM phải hình dung ra được chúng ta muốn gì, thiết kế ra được bằng những số liệu, minh chứng cụ thể để thuyết phục Trung ương và tiếp tục đeo bám câu chuyện đó để hoàn thiện thể chế” - ông Vũ nhấn mạnh.

Về chuyển đổi mô hình kinh tế, ông cho biết nền tảng phát triển TP.HCM tập trung vào công nghiệp và thương mại, dịch vụ, gắn với các xu hướng mới là xanh và số. Đây là nội dung mà TP.HCM phải tập trung, chuyển hóa thành các đề án xây dựng những trung tâm lớn tại TP, dịch chuyển công nghiệp.

Trong mô hình kinh tế, tỉ trọng nông nghiệp không cao nhưng sẽ là bệ đỡ quan trọng cả về môi trường, an sinh và kinh tế.

Về hạ tầng chiến lược, ông Trương Minh Huy Vũ thông tin trong nhiệm kỳ qua, điểm sáng của ba địa phương và có thể cả vùng là hoàn thiện, khởi công nhiều hạ tầng lớn, đặc biệt là khởi công Vành đai 3, Vành đai 4 và các tuyến cao tốc.

Tuy nhiên, hạn chế vẫn nằm ở hạ tầng. Trong định hướng “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 trụ cột”, TP cần tập trung phát triển hạ tầng kết nối, nhất là những tuyến đường sắt chở người và hàng hóa kết nối các khu vực sản xuất.

Bên cạnh đó, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số cũng cực kỳ quan trọng. Theo tính toán, chuyển đổi số và hạ tầng số sẽ đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong giai đoạn tới, đặc biệt là hạ tầng đổi mới sáng tạo, hạ tầng, phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Về huy động nguồn lực, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP cho biết những năm qua, nguồn lực nhà nước chỉ chiếm 35 - 30%, còn lại chủ yếu dựa vào vốn đầu tư xã hội và tư nhân.

Giai đoạn tới, với mục tiêu tăng trưởng cao, tổng mức huy động vốn đầu tư xã hội của TP cũng phải cao và chỉ tiêu đặt ra khoảng 30-40%. Ông đề nghị TP phải đa dạng hóa nguồn lực và phương thức huy động trên lĩnh vực như giao thông, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, môi trường…

“Thành bại của các công trình, dự án trong năm năm tới phụ thuộc lớn vào việc huy động được nguồn vốn đầu tư xã hội và phương thức đầu tư” – ông Vũ chia sẻ.

Về nguồn nhân lực, theo ông Vũ, sau khi sáp nhập, TP.HCM có hơn 70 trường đại học cùng nhiều viện khác nhau. Đây không chỉ là các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực mà còn là cỗ máy dịch vụ về kinh tế quan trọng bởi nhiều trường đại học có doanh thu 1.000 - 2.000 tỉ đồng, chưa kể nhiều trường còn là trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tạo ra doanh nghiệp cho TP.

Thời gian tới, ông Trương Minh Huy Vũ cho rằng khả năng tổ chức thực thi sẽ là yếu tố then chốt. “Bí thư Thành ủy TP.HCM đã nhấn mạnh phải dám nghĩ những cũng phải biết làm và tôi cho rằng việc biết làm này phải đưa vào các kế hoạch cụ thể, rõ ràng” – ông Vũ nêu.

Ngoài ra, về thể chế, TP.HCM cần đeo bám, đề xuất Trung ương hoàn thiện các nhiệm vụ đã giao, xây dựng khung pháp lý đầy đủ để phát triển TP trong giai đoạn mới.